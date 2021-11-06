صدمة.. "مجلس النواب" يكشف حقيقة القفزة في أسعار البترول

قال فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك موجة تضخم عالمية متسارعة تشهد ارتفاعا بمعدلات شهرية وتعد بمثابة صدمة مستمرة.



وأضاف فخرى الفقى، خلال استضافته ببرنامج كلام فى السياسة عبر فضائية اكسترا نيوز، أن موجة التضخم المتسارعة بدأت منذ 4 أشهر فى النصف الثانى من العام الجارى وتعد صدمة عالمية على مستوى الأسواق كافة فى دول العالم بالتزامن مع جائحة كورونا.



وأشار فخرى الفقى، إلي أن علامات التضخم تنقسم بدورها لـ 3 محاور؛ أولها الطاقة ومشتقاتها من بترول وغاز طبيعى وفحم والتى تقوم بتحريك كافة أوجه النشاط الاقتصادى لافتا إلى أن البترول ارتفعت قيمته لأكثر من الضعف وارتفع من 40 دولار للبرميل لـ 85 دولار.



وتابع فخرى الفقى، أن الغاز الطبيعي ارتفعت تكلفته أيضأ لأضعاف، أما الفحم فارتفعت تكلفته للضعف، لافتا إلى أن تكلفة الطاقة مهمة للغاية فى الانتاج وبالتالى تنعكس على أسعار السلع، موضحا أن السلع الغذائية والحبوب شهدت تضخما وارتفعت تكلفتها بنسب تصل 50%.



