أستاذ هندسة البترول: مصر ستصدر الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب الرابط مع قبرص | فيديو

قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن مصر ستستغل خط أنابيب الغاز الرابط بينها وبين قبرص، لتصدير الغاز إلى أوروبا.

وأضاف جمال القليوبي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “المصري أفندي” عبر فضائية “المحور”، أن مصر تستهلك 6 مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، مشيرا إلى أن لدينا فائضا جيدا للتصدير.

وتابع أستاذ هندسة البترول والطاقة، ان أوروبا تستهلك 55 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا.

اتفاق مصر مع أوروبا على تصدير الغاز الطبيعي لها

وأشار جمال القليوبي إلى أن اتفاق مصر مع أوروبا على تصدير الغاز الطبيعي لها؛ لن يضر بحصص تصدير روسيا للغاز.