اجتهد حتلاقي النتيجه فورا.. تعليق ساخر من شوبير على انضمام شريف وقفشه لـ قائمة المنتخب

علق الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق ، على انضمام محمد شريف ومحمد مجدي قفشه نجما الاهلي لقائمة المنتخب الأول.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” : “عودة شريف وقفشه للمنتخب سريعا رساله رائعه لكل لاعبي مصر اشتغل علي نفسك واجتهد حتلاقي النتيجه فورا ”

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش قائمة اللاعبين المختارين لعضوية الفريق استعدادا لخوض مباراتي أنجولا والجابون الشهر الحالي ضمن الجولتين الأخيرتين لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لكأس العالم وضمت القائمة 26 لاعبا على النحو التالي :

حراس المرمى:

محمد الشناوي ( الأهلي )

محمد أبو جبل ( الزمالك )

محمد صبحي ( فاركو )

محمود جاد ( انبي)

الدفاع:

اكرم توفيق ( الأهلي )

أحمد فتحي ( بيراميدز )

أحمد حجازي ( الاتحاد السعودي )

أحمد ياسين ( البنك الأهلي )

ايمن اشرف ( الأهلي )

محمود علاء ( الزمالك )

أحمد فتوح ( الزمالك )

محمد حمدي ( بيراميدز )

محمود حمدي "الونش" ( الزمالك )

الوسط:

محمد النني ( أرسنال الإنجليزي )

حمدي فتحي ( الأهلي )

عمرو السولية ( الأهلي )

امام عاشور ( الزمالك )

عبد الله السعيد ( بيراميدز )

مصطفى فتحي ( الزمالك )

الهجوم:

عمر مرموش ( شتوتجارت الألماني )

محمد شريف ( الأهلي )

أحمد ياسر ريان ( ألتاي التركي )

مصطفى محمد ( جالاتا سراي التركي )

مروان حمدي ( سموحة )

محمد صلاح ( ليفربول الإنجليزي )

محمد مجدى "أفشة" ( الأهلي )