سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 7- 11- 2021

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات الأحد الموافق 7-11-2021، دون أي تغيير منذ الـ3 أسابيع الماضية على مستوى البنوك العاملة بمصر.



وسجل متوسط سعر صرف الدولار امام الجنيه لدي البنك المركزي المصري نحو 15.66 جنيها للشراء و 15.75 جنيها للبيع.



وبلغ أدني سعر لـى نحو 15.64 جنيها للشراء و 15.74 جنيها للبيع في بنوك " المصرف المتحد، الأهلي المصري، مصر".



وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.65 جنيها للشراء و 15.75 جنيها للبيع في بنوك " فيصل الاسلامي، الاسكندرية".



ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيها للشراء و 15.76 جنيها للبيع في بنوك "قطر الوطني الأهلي QNB، والأهلي المتحد، و HSBC، أبوظبي الأول،أبوظبي التجاري،المشرق، الكويت الوطنيNBK،مصر إيران، قناة السويس، عودة، التنمية الصناعية، بلوم، البركة، العربي الافريقي الدولي".



أعلي سعر لـ الدولار



وسجل أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.67 جنيها للشراء و 15.76 جنيها للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطني و المصري لتنمية الصادرات.



ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 15.68 جنيها للشراء و 15.76 جنيها لبيع في بنكي الاستثمار العربي ومصرف أبوظبي الاسلامي.

