دعوة لـ بدء عملهم بقراءة القرآن |الصيادلة ترد على انتقادات إبراهيم عيسى

انتقادات كبيرة وجهها عدد من الصيادلة للإعلامي إبراهيم عيسى بعد تصريح تساءل فيه قائلا: «ليه أدخل أجزخانة (صيدلية) ألاقي الشاب الصيدلي قاعد بيقرأ قرآن، من باب أولى يقرأ مرجع أدوية».

أشد خطورة من الإرهاب

نقيب الصيادلة السابق الدكتور محي عبيد، كان من أبرز المنتقدين والرافضين لتصريحات الإعلامي إبراهيم عيسى، حيث قال: «عندما يتصدر المشهد أمثال هؤلاء، فاعلم إننا في الضياع نعيش فيه وينمو من حولنا، هؤلاء يا سادة خطرهم على المصريين أشد من الإرهابيين، هؤلاء يا سادة أشد خطراً على مصر من داعش وبيت المقدس والتكفيريين».

وتابع عبيد في منشور له على صفحته بـ «فيسبوك»: «ارحموا مصر من هؤلاء، أين #النيابة #العامة المصرية من تحريك قضية ازدراء الأديان ضد هذا الكائن على حد وصفه»، مردفا: «يا رب ارحمنا برحمتك من هؤلاء، احفظ مصر وأهلها من هؤلاء».

ودعا عبيد، الصيادلة في كل مكان بدء عملهم بقراءة القرآن، قائلا: «ودعوة إلى زملائنا #الصيادلة في كل مكان ابدأ عملك في الصيدلية بقراءة القرآن الكريم وقل لهذا الكائن (قل موتوا بغيظكم)، اجعلوا صيدلياتنا مضيئة بقراءة #القرآن #الكريم #فرجه_قريب».

خلق فتن داخل المجتمع

من جانبه انتقد عضو لجنة إدارة نقابة الصيادلة الدكتور عبد الناصر سنجاب، تصريحات الإعلامي إبراهيم عيسى بشأن الصيادلة وعملهم داخل الصيدليات، قائلا: «هذا هجوم على الصيادلة بدون مبرر، ما الأزمة في أن يقرأ الصيدلي القرآن أو كتاب أو جريدة أثناء عمله داخل الصيدلية؟، هل أعاقه ذلك عن عمله أو أثر على مهاراته المهنية؟».

وأضاف: «مثل هذه الأمور تثير الرأي العام في مصر، وعلى الإعلاميين أن يناقشوا القضايا الأهم نحو حل مشاكل المجتمع والتحفيز على العمل والإعلام من القيم الإيجابية بدلا من استخدام وسائل الإعلام في خلق فتن وضغائن داخل المجتمع المصري».

وطالب سنجاب بضرورة مراجعة الجهات المعنية عن الإعلام في مصر لمثل هذه التصريحات، قائلا: «يجب السيطرة على مثل هذه التصريحات من قبل الجهات المتخصصة، بدلا من تصدير صورة سلبية عن المجتمع المصري للخارج والتي تؤثر على الصورة الذهنية عن المصريين».

ما كان راح الأزهر

تصريحات إبراهيم عيسى جاءت في البرنامج الذي يقدمه على قناة القاهرة والناس، حيث قال: «حتى على مستوى الكليات النظرية مبندرسهاش صح، ولا تؤهل طالب بعقل نقدي يسأل ويفكك ويطرح نقاط ويعرف يختلف ويعترف يناقش، انتوا بتعملوا بالكليات النظرية تحفظ صم أطرش وتخرج فـ بيطلع بالآخر أي متطرف بخمسة ساغ يقدر يضحك عليه ويقدر يحشي دماغه بأي شيء».

وأضاف عيسى قائلا: «مثل عندما يتخرج طلبة، طلبة علوم برضه بعقل ميكانيكي ينتهي به الأمر أنه، أنا أحيانا كثير لما بدخل الأجزخانة (الصيدلية) ألاقي الشاب إللي قاعد الطبيب الصيدلي بيقرأ قرآن، هذا شيء جميل طبعا مفيش شك».

وأردف: «لكن من باب أولى قاعد في الأجزخانة مبيقراش ليه كتاب عن الدواء؟، في مرجع عن الدواء؟، مبيفتحش ليه برنامج وثائقي على يوتيوب ولا غيره يتفرج على آخر الأدوية وأحدث الأمراض؟».

واختتم إبراهيم عيسى: «ليه أنا بوديكوا الطب عشان أفهمه أن علم الحديث النبوي بالنسبة له أهم يعني مش فاهم؟، طيب ما كان راح الأزهر كلية أصول الدين ويروح يدرس حضرته إنما رايح كلية علمية عشان يدرس علم!».