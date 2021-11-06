الـ5 عدد صوابع الكف: كهربا يحتفل بفوز الأهلي في القمة

نشر محمود عبد المنعم كهربا، نجم الأهلى، صورة، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" عقب فوز النادي الأهلي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة على نظيره الزمالك.



وظهر كهربا في الصورة داخل استديو، وعلق عليها "الواحد ربك هو الواحد.. اتنين يا الحسن والحسين.. تلاتة بالله العظيم ما جي هنا تاني.. أربعة صحبتنا حلوة مربعة.. الخمسة عدد صوابع الكف".



جدير بالذكر أن الأهلى فاز على الزمالك، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الجمعة، باستاد القاهرة الدولى فى الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز.



سجل خماسية الأهلى، ديانج "هدفين"، على معلول "هدفين" ومحمد شريف، فيما سجل أهداف الزمالك مصطفى فتحي وأحمد سيد زيزو وبن شرقى.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلى إلى 9 نقاط جمعها من 3 انتصارات، فيما توقف رصيد الزمالك عند 6 نقاط.