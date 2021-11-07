مدير مدرسة يهدد بإلقاء طفل من أعلى المبنى.. ورد صادم من والديه|القصة الكاملة

انتشر مقطع فيديو لمدير مدرسة في ميرزابور أوتار براديش بالهند ممسكًا بـ طفل في الصف الثاني الابتدائي ويهدده بإلقائه من فوق مبنى المدرسة.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي تم التقاطه من قبل أحد المتفرجين المصدومين من رد فعل مدير المدرسة.

أثار المقطع غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الهند وخارجها وطالبوا بمعاقبة مدير المدرسة لتصرفه المتهور، لكن رد فعل الأبوين كان صادمًا.

في المقطع وقف مدير المدرسة، المعروف باسم مانوج فيشواكارما، يحمل طفلًا في الصف الثاني الابتدائي يُعرف باسم سونو، من إحدى قدميه ويعدد بإلقائه من أعلى المبنى إذا لم يعتذر عن تصرفاته السيئة.

كان المدير يوبخ الطفل ويطلب منه الاعتذار عن بعض الأفعال السيئة تجاه طالب آخر، وقد كان الفتى الخائف يصرخ من شدة الرعب.

الشرطة تلقي القبض على المدير بعد تداول المقطع

خلال تحقيقات الشرطة قال المدير بأن سونو مؤذ للغاية ... يعض الأطفال، كما أنه يعض المدرسين.. وقد طلب منا والده تأديبه.. لذلك، حاولنا إخافته".

رد فعل والد الطفل

وجهت الشرطة اتهامات لمدير المدرسة مانوج فيشواكارما بموجب قانون الأحداث، على الرغم من أن والد الصبي قد دافع عن المدير قائلًا بأنهم لم يشتكوا وليس لديهم أي مشكلة مع ما فعله، على الرغم من أن تصرفه كان خطأ، إلا أنه فعل ذلك فقط لتأديب ابنهما.