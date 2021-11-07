هل التوسعة في الحرمين الشريفين وتجديده بدعة في الدين؟ علي جمعة يرد

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن المسلمين جددوا في العلوم والحياة والمساجد والعبادة، منوها أن ما تقوم به المملكة العربية السعودية في الحرمين الشريفين ، لتوسعته ويستقبل أعداد المسلمين الكبيرة للصلاة في الحرمين وأداء العمرة والحج، فهذا ليس من البدعة في الدين.

وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن ما فعله الخوارج يصح الإطلاق عليه البدعة التي أحدثت ما ليس من الدين في شئ، أما ما يجدده المسلمون للحفاظ على الدين وتطوير حياة الإنسان المسلم فهو ليس من البدعة فب شئ.

وأشار إلى أن الجماعات الإرهابية والدواعش تخيلوا أنهم في دولة موازية للدول الحقيقية، حتى سمت داعش نفسها باسم "الدولة الإسلامية" وهذا خطأ لأنهم ليسوا دولة ولكنهم خوارج.

وأكد علي جمعة، أن الدواعش هم خوارج العصر لأنهم خرجوا على ما أمر رسول الله باتباعه، مثل المنافقين الذين أنشئوا مسجد ضرار، واعتبروا أعمالهم جهاد، ولكنهم كانوا منافقين، والخوارج كلاب أهل النار.

هذا سبب وجود مجدد للأئمة كل مائة عام

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن النبي الكريم تركنا على المحجة البيضاء وهو الحجة والبرهان، وهذه المحاجة بين فيها النبي لأمته كل شئ، ولكن ما بينه لنا النبي يشتمل على مناهج للتفكير بينها لنا النبي إياها أيضا، ويدخل الزمن في تطبيق هذه المناهج.

وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن النبي لم يكن في عهده هذا الكم الهائل من التطورات التكنولوجية والمواصلات والأدوات الحديثة في عصرنا الذي نعيش فيه.

وأشار إلى أن الصليبيين لما غزو بلادنا لم نقدر على هزيمتهم، فلما جاء صلاح الدين الأيوبي وكان يهتم بعلماء الكيمياء، وألف صيغة كيميائية توضع في السهم فتدخل على الخشب فتحرقه، واستخدمها في الحرب، وكذلك لما دخل الفرنسيين للاستعمار لم يجدوا صعوبة بسبب تطورهم في الأسلحة.

وأكد أن المسلمين عليهم أخذ المنهج الذي أسسه النبي في التطوير ، فكما قال النبي "يبعث الله على رأس كل 100 عام من يجدد لأمتي أمر دينها" لأن المائة عام كافية لحدوث حراك في الثورات العلمية والنموذج المعرفي ، يجعل معرفة الإنسان وسقف المعرفة يرتفع، وهذا ما يحدث في أرض الواقع.

كما قال النبي "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" ولكن النبي لم يقل من أحدث في أمرنا شيئا، بل قال "من أحدث في أمرنا ما ليس منه" أي يهدم الدين.