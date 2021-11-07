ندوة تعريفية ببرامج الشهادات المهنية لقطاع الدراسات العليا بتجارة عين شمس

نظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية التجارة جامعة عين شمس اليوم السبت الموافق ٦ نوفمبر ٢٠٢١ الندوة التعريفية الثانية لبرامج الشهادات المهنية وذلك تحت رعاية ا.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ا.د محمد ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ا.د خالد قدري عميد كلية التجارة، وبإشراف وتنظيم ا.د هيام وهبة وكيل الكلية للدراسات وبمشاركة نخبة من اساتذة كلية التجارة ممثلة في ا.د حسين عيسى أستاذ المحاسبة بالكلية ورئيس جامعة عين شمس الأسبق، ا.د عاطف العوام استاذ المحاسبة المالية بالكلية ونائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب الأسبق، ا.د عبد الرحمن عليان استاذ التكاليف ورئيس قسم المحاسبة بالكلية، ا.د محمد عبد المجيد أستاذ المراجعة بالكلية والمستشار العلمى لبرنامج المحاسبة، ا.د اجلال حافظ استاذ الموارد البشرية والمستشار العلمى لبرنامج ادارة الأعمال، د. منى الشريف ود.محمد الباز منسقي البرامج. وبحضور عدد كبير من السادة اعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام العلمية بالكلية.

وقد افتتح ا.د خالد قدري عميد الكلية الندوة بتوجيه الشكر والامتنان لإدارة الجامعة علي دعمها المستمر للطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس؛ كذلك الدور الفعال الذي تقوم به الجامعة من اجل التطوير والتحسين المستمر لكافة انظمة العمل وآلياته مما يحقق صورة مشرفة لجامعة عين شمس بين نظيراتها من الجامعات الإقليمية والمحلية والدولية.

وخلال كلمتها أوضحت ا.د هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث عن مزايا الدراسة فى برامج الشهادات المهنية بكلية التجارة جامعة عين شمس والتى تحتوي على اكثر من

١٥ برنامج فى مجالى الادارة والمحاسبة والمرتبطين بمجالات سوق العمل بالإضافة إلى الاعتماد الدولى لجامعة عين شمس خلال العام الحالي ٢٠٢١ والتى حققت فيه جامعة عين شمس مركز متقدم وفقا لتصنيف QS ranking ( 5 stars) .

كما أكدت على أن نجاح البرنامج يرتبط بوجود نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس سواء علي المستوى الاكاديمى او المهني فالكثير منهم يعتلي مراكز رائدة في مؤسسات هامة في الدولة. بالإضافة الي سعي كلية التجارة بجامعة عين شمس الدائم الي تطوير مقرراتها ومناهجها بصورة تتلائم مع خطة التنمية المستدامة لمصر ٢٠٣٠.

وأضافت ان كل هذه الركائز تعد نقاط قوي تجذب الدارسين من داخل مصر وخارجها للانضمام الى

هذا الصرح العظيم.

وخلال الندوة قدم السادة منسقي برامج الشهادات المهنية لبرنامجي إدارة الاعمال د.منى الشريف، والمحاسبة د.محمد الباز عرضا تعريفيا لبرامج الماجستير في إدارة الاعمال MBA؛ الدكتوراه المهنية في إدارة الاعمال DBA؛ الماجستير المهني في المحاسبةMPA حيث اشتمل العرض علي التعريف بالهيكل الدراسي للبرامج؛ مدة الدراسة؛ التخصصات المتاحة بكل برنامج؛ المسار الدراسي للبرامج المهنية.

ايضا قام عدد من خريجي البرامج المهنية بعرض تجاربهم خلال التحاقهم بالدراسة المهنية بكلية التجارة جامعة عين شمس؛ كذلك قاموا بنقل خبراتهم ونصائحهم للدارسين الحاليين؛ وخلال كلماتهم أشادوا بدور إدارة الكلية والسادة أعضاء هيئة التدريس في دعم وصقل مهاراتهم واعربوا عن اعتزازهم وفخرهم كونهم خريجي كلية التجارة جامعة عين شمس.

كما قام الطلاب الحاضرين بطرح اسئلتهم وتقديم مقترحاتهم بشان البرامج المهنية وقام السادة الأساتذة الحضور بالرد علي كافة الاستفسارات والترحيب بالمقترحات المطروحة.