قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسامة ربيع: التحديات العالمية أثبتت أن قناة السويس شريك أساسي وموثوق للتجارة الدولية
جوتيريش: أدعو إلى تنسيق عالمي بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي
البرلمان العربي يدعو إلى تحرك دولي حازم لردع اعتداءات ميليشيا الحوثي
البنك الدولي يعيّن الاقتصادي الحائز على نوبل مايكل كريمر كبيراً للاقتصاديين
نبيل فهمي: مواجهة مخططات ضم الضفة الغربية مسؤولية عربية ودولية
الرئيس عون: تعزيز قدرات الجيش وقوى الأمن أولوية ولبنان متمسك بحصر السلاح بيد الشرعية
500 متقدم.. انطلاق اختبارات مسابقة القارئ الفقيه بالجامع الأزهر
مطالب عربية بتمكين المحققين الدوليين من الوصول لغزة وحفظ أدلة الانتهاكات
لا صحة لفرض رسوم جديدة.. «الوزراء»: تصاريح دفن الموتى مجانية والادعاءات هدفها البلبلة
طقس الغد.. القاهرة 37 درجة وأمطار على السواحل الشمالية
البرلمان العربي يدين محاولة ميليشيا الحوثي استهداف مكة المكرمة
بعد ملاحظات المتقدمين.. الإسكان توضح إجراءات الطرح الـ11 بـ«بيت الوطن» وحقوق الحاجزين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

فيديوهات مبتذلة على الإنترنت.. القبض على سيدة وبناتها الثلاثة بمدينة نصر

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدة وبناتها لقيامها ببث فيديوهات مبتذلة على الانترنت.

رصد قطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات بإستغلال كريماتها فى أعمال التسول الإلكترونى بصورة مبتذلة عبر مواقع التواصل الإجتماعى لتحقيق نسب مشاهدات عالية وحث المتابعين على إرسال الهدايا الرقمية لهم بقصد تحقيق مكاسب مادية .


 

بالفحص أمكن تحديد وضبط المذكورة وكريماتها (ربة منزل ، 3 طالبات - مقيمات بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة) ، وضُبط بحوزتهم ( 4 هواتف محمولة " بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم") .

 وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه وإستغلالهم البث المباشر عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الإجتماعى فى إستجداء متابعيهم لتحقيق أرباح مالية .


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .


 



 

الأجهزة الأمنية فيديوهات مبتذلة سيدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي تعطيل الدراسة في المدارس غداً بسبب الموجة الحارة

وزير التربية والتعليم

بسبب موجة حارة .. التعليم تكشف حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الشهر المقبل.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة بعد توجيهات الرئيس السيسي

وزير التربية والتعليم

غرامة 10 جنيه لكل عشرة أيام وخصم درجات..عقوبات وإنذارات غياب الطلاب بالمدارس

فتاة البيرة

القصة الكاملة لواقعة فتاة البيرة والتعدّي على سائق سيارة نقل ذكي بالتجمع.. مفاجأة

الطالبة الضحية

اختفت 3 أيام.. مقتل طالبة تمريض الصف بسلاح شقيقها بعد عودتها للمنزل

قرار حكومي مفاجئ بشأن أوضاع الأجانب في مصر.. إيه الحكاية؟

قرار حكومي مفاجئ بشأن أوضاع الأجانب في مصر.. إيه الحكاية؟

الزمالك

غرامة تتجاوز الـ600 ألف دولار .. إيقاف قيد جديد يُهدّد الزمالك بسبب لاعبه السابق

ترشيحاتنا

الأطباء

قبول طلاب الطب بمجموع 50% يثير الجدل.. كيف تُقيّم فروع الجامعات الأجنبية خريجيها؟

جانب من الحلقة

من طابور المدرسة إلى الغناء في المترو.. أحمد حمادة يكشف كواليس مشواره الفني

الأطباء

امتحان موحد وتحسين الأجور.. خطة تطوير أوضاع الأطباء واستبقائهم في مصر

بالصور

بعد غياب.. سمية خشاب تثير الجدل بإطلالة غريبة

سمية خشاب تثير الجدل بإطلالة غريبة
سمية خشاب تثير الجدل بإطلالة غريبة
سمية خشاب تثير الجدل بإطلالة غريبة

طريقة عمل بسكوت يناسب فطار أولادك

طريقة عمل بسكوت يناسب فطار أولادك
طريقة عمل بسكوت يناسب فطار أولادك
طريقة عمل بسكوت يناسب فطار أولادك

بـ هاف ستومك.. سارة سلامة تكشف عن إناقتها وجمالها

سارة سلامة تكشف عن إناقتها وجمالها
سارة سلامة تكشف عن إناقتها وجمالها
سارة سلامة تكشف عن إناقتها وجمالها

لوك مختلف.. سلمى أبو ضيف تستعرض جمالها

سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف

فيديو

ليالي عمر

بعد «مليت من الانتظار».. ليالي عمر تطرح أحدث أغانيها «العين قسمتنا اتنين»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الوجه الآخر

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميثاق الذكاء الاصطناعي

المزيد