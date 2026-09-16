فيديوهات مبتذلة على الإنترنت.. القبض على سيدة وبناتها الثلاثة بمدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدة وبناتها لقيامها ببث فيديوهات مبتذلة على الانترنت.

رصد قطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات بإستغلال كريماتها فى أعمال التسول الإلكترونى بصورة مبتذلة عبر مواقع التواصل الإجتماعى لتحقيق نسب مشاهدات عالية وحث المتابعين على إرسال الهدايا الرقمية لهم بقصد تحقيق مكاسب مادية .





بالفحص أمكن تحديد وضبط المذكورة وكريماتها (ربة منزل ، 3 طالبات - مقيمات بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة) ، وضُبط بحوزتهم ( 4 هواتف محمولة " بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم") .

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه وإستغلالهم البث المباشر عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الإجتماعى فى إستجداء متابعيهم لتحقيق أرباح مالية .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .









