ضحية لقمة العيش.. وفاة كمسري دهسا أسفل عجلات أتوبيس بطنطا

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية خلال الساعة الجارية شيوع حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب انتشار نبأ وفاة شاب كمسري في منتصف العقد الثالث من عمره أثناء عمله وسقوطه أسفل عجلات أتوبيس عمله إثر اختلال توازنه مما تسبب في وفاته اعلي كوبري حافظ وهبي تزامنا مع تدشين حمله للترحم والدعاء وإقامة حملات الصدقه الجاريه على روحه ودفنه بمقابل أسرته .

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة وفاة الشاب وسقوطه دهسا أسفل عجلات اتوبيس أثناء عمله بكوبري حافظ وهبه بنطاق دائرة القسم.

تحرك أمني عاجل



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفى طنطا الجامعي .

وفاة الكمسري

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.