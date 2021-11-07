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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة بنها يتفقد هندسة شبرا

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها جولة تفقدية بكلية الهندسة بشبرا لمتابعة سير العملية التعليمية رافقه خلالها الدكتور أيمن الشهابى عميد الكلية والوكلاء.

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وخلال جولته اطمأن رئيس الجامعة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الماسك الطبي ومراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل المدرجات وقاعات المحاضرات حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

واكد  سوسه علي ضرورة تطعيم كافة منتسبي الجامعة بلقاح فيروس كورونا والتشديد على الالتزام الكامل بقرارات لجنة إدارة الأزمات فيما يخُص عدم السماح للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بدخول الحرم الجامعى بدءا من 15 نوفمبر الجارى إلا بعد ما يثبت حصولهم على اللقاح أو شهادة تفيد بسلبياتهم من فيروس كورونا بعد إجراء تحليل " بي سي آر " يُقدم أسبوعيًا.
ووجه رئيس الجامعة بضرورة استمرار تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ، فضلًا عن متابعة عمليات التطهير والتعقيم للمدرجات والقاعات الدراسية والمعامل.

من جانبه قال الدكتور أيمن الشهابي ان الكلية قامت بتوفير أماكن ثابتة للتطعيم داخل الكلية بلقاح فيروس كورونا تعمل يومين في الاسبوع ، وذلك فى إطار خطة الجامعة للوصول إلى حرم جامعي آمن وخال من كورونا.

من ناحية اخرى افتتح الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها فعاليات الدورة التدريبية عن التخطيط الاستراتيجي ومنهجيته واعداد الخطة الاستراتيجية لمؤسسات التعليم العالي. 

جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتورة فاطمة عبد الوهاب مديرة وحدة التخطيط الاستراتيجي بالجامعة ومديري وحدات التخطيط الاستراتيجي وفريق إعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة 2023 -2028 ، وحاضر في الدورة الدكتور عبد الرحيم شولح نائب رئيس جامعة بنها الأسبق.
 

جامعة بنها الإجراءات الاحترازية لقاح فيروس كورونا تطبيق الاجراءات الاحترازية إجراءات التباعد الدراسات العليا مجلس الجامعة الخطة الاستراتيجيه

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