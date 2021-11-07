أفشة : وقعت لـ الزمالك .. وما فعله الغندور أحزنني

أكد محمد مجدي أفشة نجم فريق الأهلي، أنه وقع على عقود انتقاله لنادي الزمالك، خلال فترة تولي إيهاب جلال القيادة الفنية للفريق الأبيض.

وقال محمد مجدي أفشة في تصريحات عبر برنامج “أوضة اللبس” المذاع عبر قناة “النهار:” وقعت على عقود انتقالي لنادي الزمالك، خلال فترة تدريب كابتن إيهاب جلال لـ الزمالك".

وتابع مجدي أفشه اتفقت مع إدارة نادي الزمالك، على استعادة عقودي، حال عدم إنهاء كافة الأمور الخاصة بالصفقة مع نادي إنبي، وبالفعل لم تتم المفاوضات، واستعدت عقود توقيعي لـ الزمالك".

وعن حديثه السابق، بأن محمد صلاح ليس موهوبا ولكنه لاعب ذكي، أوضح أفشة :" قولت محمد صلاح لاعب أسطورة ولاعب مجتهد ووصل لمكانة مستحيل لاعب مصر يصل لها، لكنه ليس موهوب موهبة ميسي أو إيسكو، موهبة محمد صلاح في سرعته، لكن موهبة ميسي والكرة في قدمه".

وتابع أفشة:" لا أحب التلقيح بالكلام، أنا حزين مما فعله كابتن خالد الغندور، عندما استعان بتصريحاتي القديمة عن محمد صلاح، عقب استبعادي من معسكر منتخب مصر الأخير، الناس ممكن تفكر إن فيه مشكلة بيني وبين محمد صلاح حاليا، كما أن محمد صلاح ليس سببا في استعبادي من منتخب مصر".

يذكر أن قائمة منتخب مصر لمواجهتي أنجولا والجابون ، الشهر الحالي، ضمن الجولتين الأخيرتين لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لكأس العالم، شهدت عودة ثنائي الأهلي محمد مجدي أفشة ومحمد شريف.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ـ الأهلي، محمد أبو جبل ـ الزمالك، محمد صبحي ـ فاركو، محمود جاد ـ انبي.

الدفاع: اكرم توفيق ـ الأهلي، أحمد فتحي ومحمد حمدي ـ بيراميدز، أحمد حجازي ـ الاتحاد السعودي، أحمد ياسين ـ البنك الأهلي، ايمن اشرف ـ الأهلي، محمود علاء، أحمد فتوح، محمود حمدي "الونش" ـ الزمالك.

الوسط: محمد النني ـ أرسنال الإنجليزي، حمدي فتحي، عمرو السولية ـ الأهلي، امام عاشور، ومصطفى فتحي ـ الزمالك، عبد الله السعيد ـ بيراميدز.

الهجوم: عمر مرموش ـ شتوتجارت الألماني، محمد شريف، محمد مجدى "أفشة" ـ الأهلي، أحمد ياسر ريان ـ ألتاي التركي، مصطفى محمد ـ جالاتا سراي التركي، مروان حمدي ـ سموحة، محمد صلاح ـ ليفربول الإنجليزي.