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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لا يعرف طعم الخسارة.. أرقام ليفربول أمام وست هام فى الدوري الإنجليزي

ليفربول
ليفربول

يحل فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، ضيفا على نظيره وست هام يونايتد في السادسة والنصف مساءً، باستاد لندن الأولمبي ضمن منافسات الجولة رقم 11 من الدوري الإنجليزي.

 

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 22 نقطة، بفارق 3 نقاط عن تشيلسي المتصدر.

 

بينما يأتي وست هام يونايتد المتوهج، في المركز الرابع خلف ليفربول برصيد 20 نقطةـ أي بفارق نقطتين فقط.

 

“صدى البلد” يستعرض أرقام آخر عشر مواجهات بين ليفربول ووست هام فى الدورى الإنجليزي.

 

فاز فريق ليفربول في ٨ مواجهات

تعادل الفريقين في مباراتين 

ليفربول سجل ٢٩ هدفا واستقبل ٩ أهداف

في آخر ٥ مباريات علي ذات الملعب خسر ويستهام أمام ليفربول في ٤ منهم

ساهم محمد صلاح في ١١ هدف منها ٩ أهداف و٢ اسيست

ساهم ساديو ماني في ٨ أهداف ٥ أهداف و٣ اسيست.


ومن المتوقع أن تكون مباراة غير سهلة بالنسبة لـ لليفربول خارج ملعبه في العاصمة البريطانية مع وست هام يونايتد الذي حقق هذا العام أفضل بداية موسم له منذ أكثر من 40 عاما.

 

ووفقًا للموقع الرسمي لليفربول، سيغيب عن الريدز ستة لاعبين كبار أمام وست هام يونايتد، لكن من المقرر أن يتواجد فابينيو وتياجو ألكانتارا.

 

وانضم روبرتو فيرمينو إلى المصابين كورتيس جونز، جو غوميز، نابي كيتا، جيمس ميلنر، وكذلك الغائب هارفي إليوت لفترة طويلة.

ليفربول محمد صلاح وست هام يونايتد الدوري الإنجليزي ساديو ماني

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