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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

"الأحوال المدنية" يوجه مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي.. صور

صدى البلد

قام قطاع الأحوال المدنية، بإيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – المنيا – المنوفية - الغربية– قنا – الدقهلية - البحيرة).
 
كما تم إيفاد مأموريات لـ 4 حالات إنسانية بـ (محال الإقامة - المستشفيات) بمختلف المواقع على مستوى الجمهورية لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لهم، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.
 
كما تم إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين ببعض (القطاعات الحكومية)، فضلاً عن العاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادى الرياضية)، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.

كما يواصل قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات ("كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة") بمقر ديوان القطاع لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم وتسليمها لهم بكافة أوجه التيسيرات الممكنة تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان.
 
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.

 

وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية وإعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر

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قطاع الأحوال المدنية ب م كافة الخدمات إيفاد مأموريات

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