وسط إجراءات احترازية مشددة .. "تجارة عين شمس" تستقبل الطلاب الجدد

نظمت كلية التجارة بجامعة عين شمس حفلاً لإستقبال الطلاب الجدد وسط اجراءات احترازية مشددة ،وذلك فى إطار سلسلة فعاليات إستقبال العام الدراسى الجامعى الجديد بكليات جامعة عين شمس ، تحت رعاية د.محمود المتينى رئيس الجامعة وا.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ود. خالد قدرى عميد كلية التجارة ، بحضور د.محمد احمد شاهين وكيل الكلية التجارة لشئون التعليم والطلاب ، د. هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، د. ممدوح عبدالعليم وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع ، حيث بدء الاحتفال برفع وتحية العلم بحرم الكلية.

رحبد. خالد قدرى بطلاب الكلية ،مؤكدا على حرص إدارة الكلية على تشجيع الطلاب على المشاركة الفعالة بجميع الأنشطة الطلابية إلى جانب الفعاليات الأكاديمية لما لها من دور فعال فى بناء شخصية الطالب ومنحه كافة الخبرات العلمية والعملية التي تؤهله لمواكبة احتياجات سوق العمل بكفاءة وتميز ، مشير إلى أن الطالب هو سفير كليته وجامعته وهو الذي يمثلها أمام الجامعات الأخرى وفى سوق العمل .

ودعا الطلاب للالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية والتى منها ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي .مؤكدا علي حرص إدارة الجامعة على سلامة الطلاب ،حيث وفرت اللقاحات بالإضافة إلى الإجراءات الوقائية التى يتم اتباعها فى كافة كليات الجامعة مثل التعقيم المستمر للمدرجات وغيرها .

كما أكد الدكتور خالد قدرى أن الجامعة قد وضعت خطة متكاملة لتطعيم كافة الطلاب تماشيا مع توجهات الدولة المصرية وقد وفرت الجامعة 13 نقطة تطعيم داخل الجامعة، بالتوازي مع مجهودات وزارتي التعليم العالى والصحة، موضحًا أن نقاط الجامعة تعمل طوال أيام الأسبوع من التاسعة صباحًا وحتى نهاية اليوم.

ودعا الطلاب الذين لم يتلقوا اللقاح لتسجيل أسمائهم من خلال الرابط الذى وفرته الجامعة، ومن خلال موقع وزارة الصحة للحصول علي اللقاح.