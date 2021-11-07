لا تنسوه فى دعواتكم.. أحمد فلوكس يحيى ذكرى رحيل هيثم أحمد زكى

أحيا الفنان أحمد فلوكس، الذكرى السنوية الثانية لرحيل الفنان الشاب هيثم أحمد زكى، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب أحمد فلوكس علي الصورة قائلاً: "الذكري الثانيه لهيثم ذكي.. لا تنسوه في دعواتكم لو أمكن".

وتحل اليوم الأحد الذكرى الثانية السنوية لرحيل الفنان الشاب هيثم أحمد زكى، الذى رحل عن عالمنا بشكل مفاجئ يوم 7 نوفمبر 2019، عن عمر يناهز الـ 35 عاما إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، ليلحق بأبيه الإمبراطور أحمد زكى وأمه الفنانة هالة فؤاد فى سن صغيرة وأصاب الحزن الشديد الوسط الفني و جميع المصريين على مشهد رحيله أدمى القلوب فقد عاش طوال حياته يعانى من الوحدة و مات وحيدا.

ومن أفلامه التي شارك فيها :" حليم، البلياتشو، كف القمر ، نقطه دم ، سكر مر ، الكنز ، الكنز2"، أما المسلسلات:" الجماعة ، دوران شبرا ، الصفعة ، امبراطوريه مين ، السبع وصايا ، أستاذ ورئيس قسم ، كلبش 2 ، علامه استفهام".