عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط ألف عبوة أنبوبة حنجرية وأجهزة تحليل سكر في حملات تموينية بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت مديرية التموين بالغربية، اليوم الأحد من ضبط اكثر من ألف عبوة أنبوبة حنجرية وأجهزة تحليل سكر ومطهر عمليات منتهين الصلاحية داخل مخزن مستلزمات طبيه  م مخالفا القانون ٢٨١ لسنة ٩٤.

ضروسنا هتموتنا.. ضبط موظف ينتحل صفة طبيب أسنان في الغربية



كان المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية قد تلقى تقريرا بتمكن
حملة من ضبط مخزن أدوية 
يوجد به أكثر من ألف عبوة أنبوبة حنجرية وأجهزة تحليل سكر ومطهر عمليات منتهين الصلاحية بغرض الغش التجاري والخداع وتحقيق مكاسب غير مشروعة 
وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتحفظ علي المضبوطات وتحرر محضر بذلك والعرض علي النيابة .
وكان محافظ الغربية قد وجه مديرية التموين  بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين بناء علي تعليمات وزير التموين.

صحة الغربية: ضبط موظف ينتحل صفة طبيب أسنان بالمحلة الكبرى

كما تمكنت مديرية التموين بالغربية، اليوم ، من ضبط 3600 عبوه زجاجية من الخل المغشوش والمقلد مخالفا القانون ٢٨١ لسنة ٩٤

كان المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية قد تلقى تقريرا بتمكن
حملة من ضبط مصنع خل بدون ترخيص مخالفا القانون ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ وتم التحفظ على عدد ٣٦٠٠ عبوه زجاجية من الخل المقلد والمغشوش وتم التحفظ عليها وحرر محضر وإخطار النيابة لتجرى شئونها.
وكان محافظ الغربية قد وجه مديرية التموين  بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

ضبط مخالفات أنبوبة حنجرية مطهرات سكر منتهية الصلاحية محافظ الغربية

موضوعات متعلقة

ضبط 19 مركبة مخالفة في حملات مرورية بشوارع الغربية

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يستعرض مع محافظ البنك المركزي ملفات العمل المشتركة

شاهد.. للمرة الأولى فعاليات بطولة العالم لدريفت السيارات 2021 في مصر

نصف يهودي.. حفيد عمر الشريف يكشف كيف واجه جده بـ مثليته الجنسية

حزب الله يدين محاولة اغتيال الكاظمي ويدعو لإجراء تحقيق​ حاسم

الدوري الإنجليزي.. إيفرتون يتعادل مع توتنهام.. وأرسنال يكتفي بهدف في شباك واتفورد

تفاصيل فوز مصر بوضع أول كاميرا للتصوير على محطة الفضاء الدولية.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بحوزتهم ار بى جى وأسلحة نارية.. ليلة سقوط عصابة أبو صالح خط الصعيد.. فيديو

عصام الشوالي يوجه رسالة إلى محمد مجدي أفشة.. واللاعب يرد

بينهم طفلان شقيقان.. ارتفاع ضحايا تسرب الغاز في الطالبية لـ 4 حالات وفاة

شاهد.. الأرصاد تعلن عن شبورة مائية كثيفة في هذه المناطق

مات خلال عملية جراحية.. وفاة الفنان أحمد عبد الحي

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن قرب رحيل نجم الفريق

الشهر المقبل.. منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية إلا في حالتين

وائل جمعة لـ "صدى البلد": استبعاد عمر مرموش من قائمة منتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي.. عروض أفلام عالمية وجوائز مالية قيمة وتنوع في لجان التحكيم

أمطار مصحوبة بالثلوج.. شاهد الجليد يغطي شوارع مدينة الطائف في السعودية|فيديو وصور

ننشر صور الطائرات المسيرة المستخدمة في محاولة قتل رئيس الوزراء العراقي

تفاصيل مؤتمر مهرجان القاهرة السينمائي.. تكريم نيللي بالهرم الذهبي .. وOfficial Competition فيلم الافتتاح

فيديو

فعل فاضح بالنقاب.. «رشا» تستعرض جسمها أثناء الطبخ على يوتيوب| فيديو

فيديو قبل الحادث بساعات كشف الحقيقة.. من وراء محاولة اغتيال الكاظمي؟

أحداث قلبت القضية.. محامي خط الفيوم يطالب بإخلاء سبيله.. فيديوجراف

حبس وغرامة.. إسدال الستار على أزمة هيفاء وهبي ومدير أعمالها

المزيد

ساحة رأي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشرة لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

اﻟﻤﺰﻳﺪ