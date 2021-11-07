ضبط ألف عبوة أنبوبة حنجرية وأجهزة تحليل سكر في حملات تموينية بالغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية، اليوم الأحد من ضبط اكثر من ألف عبوة أنبوبة حنجرية وأجهزة تحليل سكر ومطهر عمليات منتهين الصلاحية داخل مخزن مستلزمات طبيه م مخالفا القانون ٢٨١ لسنة ٩٤.





كان المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية قد تلقى تقريرا بتمكن

حملة من ضبط مخزن أدوية

يوجد به أكثر من ألف عبوة أنبوبة حنجرية وأجهزة تحليل سكر ومطهر عمليات منتهين الصلاحية بغرض الغش التجاري والخداع وتحقيق مكاسب غير مشروعة

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتحفظ علي المضبوطات وتحرر محضر بذلك والعرض علي النيابة .

وكان محافظ الغربية قد وجه مديرية التموين بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين بناء علي تعليمات وزير التموين.

كما تمكنت مديرية التموين بالغربية، اليوم ، من ضبط 3600 عبوه زجاجية من الخل المغشوش والمقلد مخالفا القانون ٢٨١ لسنة ٩٤



كان المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية قد تلقى تقريرا بتمكن

حملة من ضبط مصنع خل بدون ترخيص مخالفا القانون ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ وتم التحفظ على عدد ٣٦٠٠ عبوه زجاجية من الخل المقلد والمغشوش وتم التحفظ عليها وحرر محضر وإخطار النيابة لتجرى شئونها.

وكان محافظ الغربية قد وجه مديرية التموين بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.