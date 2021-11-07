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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات ...1.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

دبي
دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.1 مليار درهم .

 شهدت دائرة الأراضي والأملاك بدبي تسجيل 302 مبايعة بقيمة 821.7 مليون درهم منها 38 مبايعة لأراض بقيمة 296.89 مليون درهم و264 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 524.8 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بدبي بقيمة 92 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 43 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

و تصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 32 مليون درهم تلتها منطقة اليفرة 3 بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم وثالثة في ند الشبا الثالثة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم.

و فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 53 مليون درهم بمنطقة مجمع دبي للإستثمار الأول كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة مردف.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 39 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 73 مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 19 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 217.96 مليون درهم منها 18 رهن أراض بقيمة 92.66 مليون درهم و66 رهن فلل وشقق بقيمة 125.3 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 42 مليون درهم وأخري في منطقة سيح شعيب 4 بقيمة 25 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 82 هبة بقيمة 86.3 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 24 مليون درهم وأخرى في منطقة ند الشبا بقيمة 19 مليون درهم .

دبي تصرفات عقارية الاراضى مبايعة للأراضي درهم

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