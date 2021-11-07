أدهم معتز: إنجازي التاريخي في بطولة العالم للسلاح سيكون الدافع لحصد ميدالية في أولمبياد باريس

خاص..

أكد أدهم معتز لاعب منتخب مصر للسلاح، أنه يسعي لتحقيق انجاز في أولمبياد باريس 2024 خاصة بعدما حقق حلمه وأصبح بطلا للعالم بعد تحقيقه ميداليتين برونزية وذهبية في بطولة العالم للشباب والناشئين، في إنجاز تاريخي غير مسبوق.

وأضاف أدهم معتز لـ "صدي البلد": حققت ميداليتين في بطولة العالم للشباب التي أقيمت بمصر لكن الذهبية في الفرق لها إحساس مختلف لأنها إنجاز جماعي مع زملائي”.

وأشار أدهم إلى أنه فخور بكونه أول لاعب مصري وعربي وإفريقي يتوج بميداليتين في منافسات سلاح السيف في بطولة عالم واحدة ولكنه يحلم الآن بكتابة التاريخ في أولمبياد باريس 2024.

وأوضح أدهم أنه يخطط للاستعداد جيدا للأولمبياد، من خلال البطولات الدولية وبطولات العالم والمعسكرات، للوصول إلى حلمه بتحقيق ميدالية أولمبية لمصر في باريس 2024.

وتابع أدهم، أنه يسعي خلال الفترة المقبلة إلى ترقية تصنيفه الدولي خاصة وأنه خارج تصنيف الكبار لذا سيكون أمامه تحدي كبير من أجل الوصول إلى مركز متقدم، لتسهيل مهمته في أولمبياد باريس.