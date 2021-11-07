حزب الله يدين محاولة اغتيال الكاظمي ويدعو لإجراء تحقيق​ حاسم

دان حزب الله اللبناني بأشد العبارات الهجوم الغادر الذي استهدف منزل رئيس الحكومة ​العراق​ية ​مصطفى الكاظمي​.

وهنأ حزب الله “بسلامة الكاظمي وسلامة من معه”، داعيا إلى ​تحقيق​ دقيق وحاسم لكشف ملابسات هذا الاعتداء ومن يقف خلفه وأهدافه المشؤومة".

ودعا حزب الله في بيان "إلى بذل كل الجهود الصادقة والمخلصة لمنع الفتنة وللحفاظ على الأمن والاستقرار ومعالجة الخلافات السياسية بالحكمة والحوار والصبر والتواصل والعزم الراسخ على ايجاد الحلول السلمية وقطع الطريق على كل من يريد إسقاط العراق من الداخل خدمة لمشاريع الأعداء".

وتابع البيان: "حفظ الله العراق العظيم وشعبه".

ونجا رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي من محاولة اغتيال بواسطة 3 طائرات مسيرة مفخخة استهدفت منزله في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

وقال رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق، سعد معن، إن الاعتداء على منزل رئيس الوزراء تم بثلاث طائرات مسيرة والقوات الأمنية أسقطت اثنتين منها، بينما تمكنت الثالثة من تنفيذ الاعتداء.

من جانبه، طالب الاتحاد الأوروبي بمعاقبة المسؤولين عن محاولة الاغتيال التي نجا منها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مشددا على أهمية الحوار السياسي داخل البلاد في مرحلة ما بعد الانتخابات.

وأكد مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية، جوزيب بوريل، في بيان صدر عنه اليوم الأحد أن التكتل يدين بشدة الهجوم الذي نفذ الليلة الماضية على مقر إقامة الكاظمي في بغداد بواسطة طائرات مسيرة.

وتابع "يجب تقديم مرتكبي محاولة الاعتداء هذه إلى العدالة.. أي شكل من أشكال العنف مرفوض ولا يمكن السماح له بتقويض العمليات الديمقراطية".

ويعد الهجوم تصعيدا كبيرا وسط توتر أثاره رفض الميليشيات المدعومة من إيران قبول نتائج الانتخابات البرلمانية التي عقدت الشهر الماضي.