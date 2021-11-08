ظهور مشكلات تقنية في هواتف جوجل بيكسل 6.. تعرف عليها

بعد الإعلان الرسمي عن سلسلة Pixel 6 الرئيسية من جوجل Google، بمواصفات رائعة ومظهر جديد، أبلغ المستخدمين عن ظهور عدد كبير من المشكلات والتي تعمل الشركة الأمريكية على حلها.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina" التقني، تعاني هواتف جوجل Pixel 6، من مشكلة كبيرة تؤدي إلى إجراء المكالمات بشكل عشوائي وتلقائي، وهو خلل غير متوقع أبلغ عنه مالكو طرازي بكسل 6 و برو.

كانت شركة جوجل قد أطلقت سلسلة Pixel 6 خلال الفترة الماضية بتصميم جديد وعدد من المميزات والتحسينات لهذه السلسلة، إلا أن هذه الإصدارات تواجه عدد من المشاكل في الفترة الأخيرة، والتي تعمل جوجل على معالجتها للمستخدمين.

وكشف أحد مستخدمي موقع التواصل Reddit، عن تفاصيل مشكلة هواتف سلسلة Pixel 6، حيث أشير إلى أن هذه المشكلة تظهر عند وضع الهاتف في الجيب أو عند ترك الهاتف للنوم، حيث يبدأ الهاتف في إجراء المكالمات الهاتفية بشكل عشوائي.

ومن المحتمل أن السبب الرئيسي في حدوث مشكلة إجراء المكالمات بشكل عشوائي، يرجع إلى مساعد جوجل Google Assistant، حيث يعمل على إدراك الأصوات المحيطة بشكل خاطئ ومن ثم البدء بطلب جهات الإتصال.



سعر ومواصفات هاتف Pixel 6

يمتاز هاتف Google Pixel 6، بشاشة مسطحة من نوع OLED، بقياس 6.4 بوصة، بجودة عرض +FHD، تبلغ دقتها 2400 × 1080 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتزا، تدعم تقنية HDR، محمية بطبقة حماية من زجاج من نوع Gorilla Glass Victus.



ويقدم هاتف جوجل Pixel 6 مع كاميرا خارقة تحتوى على تقنيات فريدة من نوعها مع كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل، مع كاميرا بزاوية عريضة ultrawide بدقة 12 ميجابكسل، وعدسة تليفوجرافية بدقة 48 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.



ويتم تشغيل هاتف Pixel 6 بمعالج يسمى Tensor من إنتاج شركة جوجل، مع نظام حماية يسمى ، Titan M2 security مع 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDDR5 وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 و 512 جيجابايت.

ويحزم هاتف Pixel 6 بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 30 وات، يتم شحنها عبر منفذ USB-C مع ميزة Extreme Battery Saver مع عمر البطارية حتى 48 ساعة.

ويتوفر هاتف Pixel 6، مقابل سعر يبدأ من 899 دولار أمريكي (أى ما يعادل حوالي 14 آلاف و 200 جنيه مصري)، في 7 ألوان هي الوردي والأخضر والأزرق والرمادي والأصفر والبرتقالي والأسود.