عملات زمان.. كيف كانت المالية تؤمن الأموال من التزوير| نوستاليجا

ينتظر الكثيرون صدور العملات البلاستيكة الجديدة، تلك الفئات الورقية الجديدة التي ستشهد مزايا تأمينة عالية، ويصعب جداً عملية تزويرها وذلك بحسب وزارة المالية.

وخلال السطور التالية، يستعرض صدى البلد، كيف تطور عناصر تأمين العملات الورقية في مصر بشكل عام من عام 1968 وحتى الآن قبل أيام من صدور عملة البوليمر البلاستيكية فئة 10 و20 جنيهاً الجديدة.

بدأت عملية تأمين أوراق البنكنوت المصرية بوضع علامة مائية موحدة لجميع الفئات، ثم عقب ذلك تم إضافة الشرائط التأمينية، قبل إضافة عناصر متغيرة بصرياً في أحبار الطباعة، ثم إضافة عناصر ضد التصوير الملون لكافة الفئات .



وعقب ذلك تم وضع علامة مائية (عام 2012 ) مخصصة لكل فئة على حده، قبل أن تعلن وزارة الماليةً عن دراسة إضافة عناصر تأمينية متطورة مثل تغيير الشرائط التأمينية الحالية بأخرى أكثر تطوراً وأكثر صعوبة في التقليد والتزييف، وإضافة عنصر الحركة إلى العناصر المتغيرة بصرياً، وكذلك إضافة عنصر تأميني ضد المسح الضوئي.

وقال البنك المركزي، أن العملة الجديدة تضم خصائص تأمينية على أعلى مستوى، موضحا أنه من الصعب تزوير العملة البلاستيكية بسبب درجة التأمين العالية، والألوان الظاهرة بها من خصائصها التأمينية.



وتابع البنك المركزي، الألوان تتغير مع تحريك العملة الجديدة في يد المواطن بزاوية معينة فهي ليست ثابتة، وأن العملة الجديدة عمرها الافتراضي أعلى ولا تتأثر بالماء ولا تقوم بنقل الفيروسات والأمراض، وأن تطوير العملة نقلة حضارية كبيرة.