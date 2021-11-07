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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندي: الجماعات الإرهابية تجمع أطفال الشوارع بدور أيتام للتربح من ورائهم

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك جمعيات تؤسس لرعاية الأيتام، لافتاً إلى أن أصحابها يستفيدون منها أموالًا طائلة بتسول هؤلاء الأطفال في الشوارع.


وأضاف الجندي خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" المُذاع عبر فضائية" دى إم سى" مساء اليوم الأحد،  الجماعات الإرهابية وصل بها الأمر إلى جمع أطفال الشوارع ووضعهم في دور أيتام حتى يتربحون من ورائهم.

وأشار إلى أن هؤلاء الأطفال لهم الحق فى الطعام والغذاء والصحة والتعليم، لافتاً إلى عدم الاكتفاء بالأحاديث الرنانة حول منع الأطفال تحت 15 عاما من العمل، فلابد من وضع القوانين والتشريعات لتنفيذ ذلك، قائلاً مستنكراً " نبقى فاتحين باب التسول، ومقفلنهوش وبنتكلم على قوانين عمالة الأطفال".

 

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الاعلى للشئون الاسلامية، إن هناك حالة غضب من الجماعات الارهابية بسبب قرار رفع صناديق التبرعات من المساجد.

وأوضح خالد الجندي خلال برنامجه لعلهم يفقهون على دي ام سي: صناديق التبرعات رفعت حتى لاتقع هذه الأموال في أيدي الارهابيين، الارهاب من خلال ضخ الأموال له سسفجر، ولما ترفع عنه المال لن يعرف كيف يتصرف.

وتابع: قرار رفع صناديق التبرعات لوزير الأوقاف ربنا يجعله في ميزان حسناته، مضيفا: تكيل الضربة وراء الضربة  ياوزير الأوقاف ولن تقابل بالثناء أو التصفيق الآن رجل قيادي نشهد لك أنك قوي لاتلتفت لأحد.

خالد الجندي المجلس الاعلى للشئون الاسلامية لعلهم يفقهون الأيتام التشريعات

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