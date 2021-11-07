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تحقيقات

بعد استدعاء الإعلاميين .. العقوبات المنتظرة ضد مدحت شلبي |خاص

الإعلامي مدحت شلبي
الإعلامي مدحت شلبي

أصدر مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة، قرارًا باستدعاء الإعلامي مدحت شلبي للتحقيق بشأن أسلوب تعليقه على مباراة الزمالك والأهلي الأخيرة.

وقالت نقابة الإعلاميين، في بيان : "يستدعي مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة المعلق الرياضي مدحت شلبي للتحقيق معه بشأن المنسوب إليه من تجاوزات في أثناء التعليق على مباراة الأهلي والزمالك في الأسبوع الثالث للدوري الممتاز".

العقوبات وفقا لقانون النقابة

وعن العقوبات التي تنتظر مدحت شلبي بعد استدعائه من قبل النقابة للتحقيق معه، قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن العقوبات التي تنص عليها القوانين في النقابة تبدأ أولا بالإنذار إلي الإيقاف وصولا إلي إلغاء التصريح نهائيا، وإن لم يكن معه تصريح يتم منعه نهائيا من الظهور الإعلامي أو التعليق.

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التحقيق مع مدحت شلبي

وتابع سعدة في تصريحات لـ "صدى البلد"، لم يتم التحقيق حتى الآن مع الإعلامي مدحت شلبي، ولكن عندما يتم التحقيق معه من قبل لجنة مختصة سيتم النظر في العقوبة المناسبة مع مجلس الإدارة وسيصدر القرار والعقوبة المناسبة عليه وفقا لنتائج التحقيق.

تفريغ تعليق المباراة

وأوضحت نقابة الإعلاميين أنَّ قرار الاستدعاء يأتي بعد تفريغ التعليق على المباراة من قبل المرصد الإعلامي التابع للنقابة، ومما قدم من شكاوى ضده في هذا الصدد على خلفية تعليقه على مباراة القمة بين الأهلي و الزمالك.

الانتقادات الموجهة لـ مدحت شلبي

وكان مدحت شلبي قد واجه العديد من الانتقادات من محللين ونقاد رياضيين، بسبب أسلوبه في التعليق على مباراة القمة وتحديدًا على ركلة جزاء على معلول، حيث قال "معلول حط الزغلول" والذي اعتبرها البعض أنها تحوى على إيحاء جنسي.

وقال البعض الآخر إن هذه الكلمات عادية ولا توحي بأي شيء جنسي أو خارج، وإن المعلق لم يخرج عن الإطار العام ولم يوجه أي لفظ خارج للاعب أو نادي.

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الأهلي يفوز على الزمالك بخماسية

وحقق الأهلي الفوز على مُضيفه الزمالك بنتيجة 5-3 خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة الماضي، على ملعب استاد القاهرة في إطار الجولة 3 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بالتساوي مع بيراميدز وبفارق الأهداف، بينما احتل الزمالك المركز الخامس برصيد 6 نقاط بالتساوي مع البنك الأهلي صاحب المركز الرابع.

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