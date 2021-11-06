أكلة حرشة وكعب متحني.. أسباب تقدم نادي الزمالك بشكوى ضد مدحت شلبي

في تمام الثامنة من مساء أمس الجمعة، وسط حالة من الهدوء تسود الشوارع، وازدحام في المقاهي، والتجمعات العائلية، بدأت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، وكان تشجيع الجماهير ممزوج بحالة من التركيز الشديد والاندماج مع كل لقطات المباراة.



فرحة عارمة وأصوات تعالت بالهتافات عقب الأجوال التي أحرزها اللاعبين في كلا الفريقين، لكن لا تخلو متعة المشاهدة للمباراة من دون تعليق المعلقين الرياضيين على المباريات، وهذا بالفعل ما حدث، فكان كعادته يحمس الجماهير بتعليقاته على القنوات الرياضية المتخصصة، المعلق الرياضي مدحت شلبي، المشهور بتعليقاته وعباراته المميزة أثناء التعليق.



«أكلة حرشة» قبل التعليق.

يستعد مدحت شلبي قبل تعليقه على مباريات الأهلي والزمالك بـ «اكلة حرشة»، موضحًا في حوار سابق له مع برنامج «صاحبة السعادة»: «قبل المباريات الكبيرة أحب أن أتناول اكلة حرشة حمام محشى، كباب وكفتة حتى أستطيع الجلوس ساعة ونصف في كامل تركيزي مع المباراة».

مدحت شلبي

تعليق مدحت شلبي على مباراة القمة

معلق «مخضرم» كثيرًا ما يتعرض لانتقادات عقب تعليقه على مباريات الأهلي والزمالك، واتهامه بـ «التحيز» ضد نادي الزمالك، وعدم الحياد في تعليقه على المباريات، ما يثير غضب إدارة القلعة البيضاء، وجماهيره.



شكوى ضد مدحت شلبي



انتهت مباراة القمة «الدربي»، وسط حماس من المشجعين، بإستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز بنتيجة «5-3» لصالح الأهلي، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط يتصدر بها مسابقة الدوري، في حين يتوقف رصيد الزمالك عند 6 نقاط يحتل بها المركز الرابع.



وبعد انتهاء المباراة لصالح القلعة الحمراء، أشار الكابتن حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك إلى تقديم شكوى عاجلة إلى الجهات المعنية ضد المعلق الرياضي مدحت شلبي، معلق المباراة، واصفًا إياه بـ «المتحيز»، مضيفًا: « ندعو مسئولي شركتي والأفريقية لمناقشة التجاوزات التي صاحبت تنظيم المباراة والتي لمسها الجميع، و سنتقدم بمذكرة عاجلة بشأن تجاوزات جماهير الأهلي وهتافاتهم أثناء المباراة».

المعلق الرياضي مدحت شلبي

أفيهات مدحت شلبي خلال التعليق على مباراة الأهلي والزمالك

دائمًا ما يتميز مدحت شلبي بتعليقات و افيهات خلال تعليقه على المباريات، وهذا ما حدث أمس خلال تعليقه على مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، وكانت أبرز الإفيهات:

- والله وبقيت تلعب بالكعب يا أكرم ياتوفيق

- كل الطرق تؤدي إلى أبو جبل

- موسيماني هيخس النص النهاردة من الفرحة علشان بطنه كبيرة ومينفعش

- دا كعب افترا، ده كعب متحني قبل الماتش يا سولية



أهداف مباراة القمة بين الزمالك والأهلي



أهداف القلعة الحمراء

- أحرز أليو ديانج الهدف الأول في شباك الزمالك في الدقيقة 16 من زمن الشوط الأول.

- أحرز علي معلول هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 20 من زمن اللقاء بعدما احتسب محمد عادل حكم اللقاء ضربة جزاء في الدقيقة 18 بعد عرقلة علي معلول من قبل حمزة المثلوثي.

- سجل محمد شريف الهدف الثالث للنادي الأهلي في شباك الزمالك في الدقيقة 24 من زمن الشوط الأول.

- أحرز أليو ديانج الهدف الرابع للأهلي في شباك الزمالك في الدقيقة 51 من زمن الشوط الثاني.

- سجل علي معلول الهدف الخامس للأهلي في الدقيقة 62 بعدما احتسب محمد عادل حكم اللقاء ضربة جزاء لصالح عمرو السولية بعد تدخل قوي من حمزة المثلوثي عليه داخل منطقة جزاء الزمالك.

أهداف القلعة البيضاء

- أحرز مصطفى فتحي الهدف الأول لنادي الزمالك في شباك الأهلي في الدقيقة 50 من زمن اللقاء عن طريق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

- أحرز أحمد سيد زيزو الهدف الثاني لنادي الزمالك في شباك الزمالك في الدقيقة 80 بعدما احتسب محمد عادل ضربة جزاء للزمالك بعد عرقلة سيف الدين الجزيري داخل منطقة الجزاء.

- سجل أشرف بن شرقي الهدف الثالث لنادي الزمالك في الدقيقة 90 من زمن اللقاء.