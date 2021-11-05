عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد الإعلان عن إذاعته مباراة القمة.. الجمهور يستعيد ذكريات مدحت شلبي

صدى البلد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج مدحت شلبي عقب الاعلان عن اذاعته لمباراة القمة غدا بين الأهلي والزمالك.

 

واستعاد الجمهور أبرز تعليقات الكابتن مدحت شلبي الشهيرة في مباريات القمة السابقة التي جمعت الفريقين، ومن أبرز التغريدات ما يلي: ايه بابني ده الله عليك يا حبيب والديك بصوت مدحت شلبي - الله الله يا ابني.

txt

شوبير يكشف السر وراء استبعاد كهربا من قائمة الأهلي أمام الزمالك

txt

مش برجع في كلامي.. مدحت شلبي يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد انتهاء إيقافه

ويسعي النادي الأهلي تحت قيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لتحقيق الفوز الثالث في بطولة الدوري لطمأنة الجمهور واستعاده درع الدوري الذي حققه الزمالك الموسم الماضي.

 

بينما يحاول الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط دفاعا عن لقب الدوري الذي حققه الموسم الماضي علي حساب غريمه الأهلي. 

 

وشهدت قائمة النادى الأهلى لمباراة الزمالك استبعاد عدد من اللاعبين على رأسهم محمود كهربا ورامي ربيعة ومحمود متولي ووليد سليمان وصلاح محسن ومحمود وحيد وأحمد نبيل كوكا وصالح نصر وزياد طارق ومحمد محمود.

وفى الزمالك استبعد كارتيرون المدير الفنى للزمالك، أيمن حفنى وحازم إمام ومحمود شيكابالا “إيقاف” ورزاق سيسيه.

وفى الإطار ذاته، اقترب محمد عادل الحكم الدولي من إدارة مباراة القمة ومن المقرر أن تعلن لجنة الحكام بشكل رسمي حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك مساء اليوم ، واستقرت اللجنة بشكل تام ونهائي على تعيين محمد عادل بعد أن تم الاستقرار عليه بشكل رسمي في ظل الثقة الكبيرة التي يتمتع بها لدى لجنة الحكام ، وفى حال وجود أي سبب غير فنى مثل كورونا وما إلى ذلك سيت الاستعانة بـ محمود البنا الذى يعد رقم 2 بالنسبة للجنة الحكام فى إدارة مباراة القمة .

الاعلامي مدحت شلبي الكابتن مدحت شلبي تعليق مدحت شلبي القمة بين الأهلي والزمالك الأهلي والزمالك

ترشيحاتنا

المؤسسات الدينية للاعبى الأهلى والزمالك والجماهير: التعصب مذموم دينيا ويهدد السلم المجتمعي

نجم الأهلي يكتب روشتة فوز الفريق أمام الزمالك في الدوري

أسعار العملات الأجنبية والآسيوية فى بنك مصر اليوم 5 - 11 - 2021

دعاء يوم الجمعة للمهموم .. ردده لعلك تصادف ساعة إجابة

في ذكرى رحيل حسن عابدين.. حكم عليه بالإعدام والشيخ الشعراوي تسبب في عدوله عن اعتزال الفن

سيد معوض عن مباراة القمة: الفرصة الأخيرة لـ موسيماني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طوفان بحري.. "البحوث الفلكية" تكشف حقيقة إختفاء مدينة الاسكندرية

هيئة الدواء توجه نداء عاجلا للحاصلين علي لقاح كورونا مؤخرا

ارتفاع في منسوب البحر.. مفاجأة حول اختفاء الإسكندرية.. فيديو

خالٍ من أي اضطرابات.. تقرير الطب الشرعي عن المتهم بجريمة الإسماعيلية

العالم يفقد رئتيه..وكارثة جديدة تتسبب في تحول غابات الأمازون

أبرزها الصداع والأملاح .. مخاطر لا تتوقعها لتناول الجبنة

هدد المواطنين بـ سيف.. ضبط أحد أباطرة تجارة الحبوب المخدرة بالغربية

شوبير يكشف مفاجأة في سبب استبعاد كهربا من قائمة الأهلي لمباراة القمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث؟.. بعد جريمة دبور الاسماعيلية وحصار خُط الفيوم.. شاب يذبح والديه بالاسكندرية

مدحت صالح بشعل حفل الموسيقى العربية| صور

دشنه مصطفى أمين..على عكس الـ «فالنتين»..عيد الحب المصري سببه جنازة عجوز

كيف تسبب الإرهاب في تعرض الألفي للاغتيال قبل إقالته

فيديو

فيديو جراف.. تعرف على عقوبة الشغب بين جماهير الأهلي والزمالك في القمة

فيديوجراف| من أجمل معاني الحب.. شاب يخلع أسنانه ويهديها لـ حبيبته

تحسبا لـ سقوط أديس أبابا.. الإثيوبيون يتكالبون على سحب الأموال وتخزين الغذاء

فيديوجراف| باط مايان السيد يتصدر التريند.. والفنانة لمنتقديها: أنا حرة

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ