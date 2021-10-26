حقيقة وفاة مدحت شلبي.. من نشر الخبر وكيف وصل إلى الجمهور ؟

على الرغم من إعلانه التعليق على مباراة الأهلي والاسماعيلي غدًا، إلا أن الوسط الرياضي انتفض بعد إعلان خبر وفاة الإعلامي مدحت شلبي بسبب أزمة قلبية مفاجئة وفقًا لما نشره الصحفي علاء عزت على صفحته الشخصية.

وسرعان ما تناقل الجميع خبر الوفاة، قبل أن يتدخل الزملاء الصحفيون في الوسط الرياضي بنفي المعلومة كلُ من جهته.

سرقة حساب علاء عزت

وبعث علاء عزت رسائل لجموع الصحفيين ينفي الخبر ويؤكد سرقة الحساب الشخصي الخاص به.

فيما قال مهيب عبد الهادي إن الكابتن مدحت شلبي بخير ولا صحة لشائعة وفاته، وتابع: ربنا يديك الصحة والعافية ياكابتن مدحت.

ومن جهته نفى محمود المخبزي رئيس قسم الرياضة في موقع صدى البلد الخبر من خلال مصادر مقربة من مدحت شلبي حيث قال إنه الآن في طريقه استوديهات قناة أون تايم، ولا صحة لما تم نشره على السوشيال ميديا.