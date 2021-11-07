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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم لبس الحظاظة عند الأطفال .. فيديو

حكم لبس الحظاظة عند
حكم لبس الحظاظة عند الأطفال

حكم لبس الحظاظة عند الأطفال .. سؤال ورد للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.


قالت دار الإفتاء خلال فيديو له عبر الصفحة الرسمية للدار، إنه ليس حراما لكن يبنغي أن نعوده على الأمور الجادة منذ صغره التي فيها النفع وكل ما يترتب عليه تشبه بالنساء أو لا يتوافق مع الشرع نمنعهم عنها .

وقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ارتداء الشباب للسلاسل لا يليق بتصرف الرجال، والعرف قد يجعلها مقبولة شيئا ما في توقيت معين في بقعة معينة.

وأضاف عثمان، فى إجابته على سؤال « ما حكم لبس الحظاظات والعقد الخشب للرجال حلال ام حرام؟»، أن هذا ليس حراما ولكن هذه ثقافة ليست عندنا فنحن نقلد كل ما فى الغرب أو ليس فى عُرفنا، فحتى لو افترضنا أن مثل هذه الأشياء ليست حراما، لكن هذا لا يوجد فى أعرافنا وتقاليدنا، فالإنسان دائمًا يسعى ألا يخالف الناس خاصة فى مثل هذه الأمور.

وأشار الى أن الإمعان في الزينة تصرف نسائي، فالرجل طبعه خشونة لكن سلسلة وحظاظة كلها أمور فيها تشبه بالنساء غير لائق بالرجال.

حكم ارتداء الرجال لـ«الحظاظات والسلاسل»

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن لبس الرجال للحظاظات والسلاسل محرمة عليهم لأنها خاصة للبنات وليست للرجال حيث(( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ)).

وأضاف "ممدوح" عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، أثناء إجابته على سؤال ورد اليه تقول فيه " ما حكم لبس الحظاظات والسلاسل بالنسبة للشباب؟"، أن لبس الأساور محرمه على الرجال لأنها من خاصة بلبس النساء وزينتهن ولا يلبسها من الرجال إلا من فيه تخنث وتشبه بالنساء حيث (( لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنْ النِّسَاءِ وَقَالَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ )).

حكم لبس الشباب لـ السلسلة الفضة والخاتم مع انعدام النية للتشبه بالنساء

قال الشيخ محمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه شاع بين الشباب موضة ارتداء الأساور والحظاظات والبناطيل المقطعة ولكن هذه الأشياء منافية لكمال الخشونة المطلوبة من الرجل.

وأوضح وسام، خلال إجابته عن سؤال ورد اليه وذلك عبر البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة ( حكم لبس الشباب للسلسلة الفضة مع الخاتم مع عدم وجود نية للتشبه بالنساء؟)، أن السلسلة الفضية من زينة النساء، وينبغي ألا يرتديها الرجل، وأمور الزينة هذه ليست من أخلاق الرجال.

وأشار الى أن السلسلة تشبه الخاتم والساعة، ولكن اللباس والزينة يجب ان يراعى فيه الأعراف والعادات والتقاليد الاجتماعية، وإذا كان الشاب في بيئة من عاداتها ارتداء السلسلة فلا مانع من ذلك، وإن كان في بيئة عادتها ترفض ذلك وترى أن من يرتدي السلسلة من الشباب فعليه أن يمتنع، والله سبحانه وتعالى أمر بذلك في قوله: "خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ".
 

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