عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هاني رسلان: الإثيوبيون ليس لهم شأن بالحرب القائمة بين آبي أحمد وقوات التيجراي | فيديو

أثيوبيا
أثيوبيا

قال هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الأمور في إثيوبيا تزداد سوء وآبي أحمد في الطرف الضعيف والخاسر، ونداء الحكومة للأهالي بحمل السلاح؛ هي نداءات تدل علي اليأس الكامل.

 

وأضاف هاني رسلان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع علي قناة "أون إي"، أن المواطنين الإثيوبيين ليس لهم شأن بالحرب القائمة بين آبي أحمد وقوات التيجراي، ولكن أبي أحمد هو من أقحمهم في هذا، لافتا إلى أن جميع الدول الغربية تنظر إلى نظام سياسي جديد في إثيوبيا.

 

وأوضح هاني رسلان، أن الدول الغربية أصدرت بيانا بضبط النفس، وعدم ارتكاب أي جرائم عنف في إثيوبيا، فهي عينها باستمرار على المرحلة التي ستلي آبي أحمد.

ضبط النفس هاني رسلان المواطنين أبي أحمد الحكومة اثيوبيا الحرب مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية

ترشيحاتنا

بحجم برج إيفل.. كويكب شديد الخطورة يقترب من الأرض الشهر المقبل

بيراميدز يكشف سر فشل المفاوضات مع الأهلي لضم ناصر ماهر

وفاة الممثل المكسيكي إنريكي روتشا عن عمر يناهز 81 عاما

هجوم علي محمد رمضان بسبب رفعه الحذاء أمام جمهوره في إحدي الحفلات

تعرف على آلية عمل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

قبل طرحها في مصر .. بيستون T55 الجديدة |صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفصال منة عرفة عن زوجها محمود المهدي قبل أيام من حفل زفافهما

عصام الشوالي يوجه رسالة إلى محمد مجدي أفشة.. واللاعب يرد

مات خلال عملية جراحية.. وفاة الفنان أحمد عبد الحي

بينهم طفلان شقيقان.. ارتفاع ضحايا تسرب الغاز في الطالبية لـ 4 حالات وفاة

الشهر المقبل.. منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية إلا في حالتين

شاهد.. الأرصاد تعلن عن شبورة مائية كثيفة في هذه المناطق

سورة يستجاب بها الدعاء بسرعة البرق .. احرص على ترديدها

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن قرب رحيل نجم الفريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليه أدخل أجزخانة ألاقي الصيدلي بيقرأ قرآن..إبراهيم عيسى يثير الجدل وعلاء مبارك:انت مالك؟

أكلة حرشة ومعلول حط الزغلول.. هل تتسبب إفيهات مدحت شلبي في إيقافه؟

شبرا مصر.. أنشأها الوالي محمد علي حيًا للأمراء والأعيان..ما هو أصل التسمية؟

تفاصيل الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي.. عروض أفلام عالمية وجوائز مالية قيمة وتنوع في لجان التحكيم

فيديو

أقوى تشكيل عصابي.. من هو أبو صالح خُط الصعيد الذي أسقطته الداخلية؟

حساب لكل مسجد.. لماذا أزال وزير الأوقاف صناديق التبرعات من المساجد|فيديو

فعل فاضح بالنقاب.. «رشا» تستعرض جسمها أثناء الطبخ على يوتيوب| فيديو

فيديو قبل الحادث بساعات كشف الحقيقة.. من وراء محاولة اغتيال الكاظمي؟

المزيد

ساحة رأي

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

اﻟﻤﺰﻳﺪ