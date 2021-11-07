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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بالأسعار .. 5 سيارات بيك اب داخل السوق المصري ..صور

بالأسعار .. 5 سيارات
بالأسعار .. 5 سيارات بيك اب داخل السوق المصري

تتعدد الاصدارات المطروحة داخل السوق المصري، وذلك بين فئة السيدان، والهاتشباك ذات الإطلالة الشبابية، إلى جانب السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات من عائلة الكروس اوفر والـ SUV، ولكن تبقى فئة سيارات البيك اب أحد أهم الخيارات المقدمة، والتي تشغل بال الكثير من محبي هذه الفئة.

 

ويقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ 5 سيارات من فئة البيك اب داخل السوق المصري.

1 - نيسان بيك اب 

 

دعمت السيارة بمحرك 4 سيلندر، سعة 2500 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 130 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 311 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة مانيوال خماسي السرعات، ينتقل السرعة عبر منظومة الدفع الامامي، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2950 مم، وسعة تخزين تتسع لـ 1060 لتر.

 

تبدأ أسعار السيارة نيسان بيك اب داخل السوق المصري من 263 الف جنيه وحتى 375.500 جنيه.

2 - ايسوزو دى ماكس 

 

ترتكز ايسوزو دى ماكس على قاعدة عجلات بطول 3095 مم، مع نسبة طول بلغت 5295 مم، وبعرض يقدر بـ 1860 مم، مع ارتفاع يبلغ 1850 مم، مع ناقل حركة مانيوال سداسي السرعات يعمل عبر تقنية الدفع الرباعي، حيث يستمد أوامر القوة من محرك بسعة 3000 سي سي، بقوة 177 حصانا، مع سرعة قصوى تصل إلى 220 كيلومتر في الساعة.

 

تقدم السيارة داخل السوق المصري عبر فئة واحدة من التجهيزات وبقيمة قدرها 500 الف جنيه.

3 - تويوتا هايلكس موديل 2021 

 

حصلت السيارة تويوتا هايلكس موديل 2021 على محرك بسعة 2400 سي سي، قادر على انتاج قوة 147 حصانا، وعزم اقصى للدوران 343 نيوتن/متر، وناقل حركة مانيوال من 5 سرعات، يعمل عبر منظومة الدفع الخلفي للعجلات، بينما تأتي السيارة بنسبة طول بلغت 5330 مم، وبعرض يقدر بـ 1800 مم، و 1690 مم للارتفاع، وقاعدة عجلات بطول 3085 مم، مع مساحة تخزين تتسع لـ 2850 لتر.

 

ويبلغ سعر السيارة تويوتا هايلكس موديل 2021 داخل السوق المصري بقيمة قدرها 485 الف جنيه.

4 - فهد جراند تايجر 

 

حصلت السيارة فهد جراند تايجر على محرك بسعة 2800 سي سي، بقوة 102 حصانا، متصل بناقل حركة مانيوال مكون من 6 سرعات يعمل عبر منظومة الدفع الامامي للعجلات، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2900 مم، وبنسبة طول بلغت 5011 مم، وبعرض يبلغ 1081 مم، مع ارتفاع كلي يقدر بـ 1077 مم.

 

ويبلغ سعر السيارة داخل السوق المصري بقيمة بلغت 265 الف جنيه.

5 - شيفروليه بيك اب موديل 2021 

 

ترتكز السيارة شيفروليه بيك اب موديل 2021 على قاعدة عجلات بطول 3095 مم، مع قياسات هيكلية بلغت 5330 مم للطول، وبعرض كلي يقدر بـ 1775 مم، مع ارتفاع يبلغ 1690 مم، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 2500 سي سي، متصل بناقل حركة يدوي مكون من 5 سرعات، مع مساحة تخزين خلفية تسع لـ 2000 لتر، وخزان وقود بسعة 76 لتر. 

 

وتبدأ أسعار السيارة شيفروليه بيك اب موديل 2021 داخل السوق المصري من 288.200 الف جنيه إلى 322.900 الف جنيه

السوق المصري SUV 5 سيارات البيك اب فئة البيك اب

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