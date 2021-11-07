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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ليه أدخل أجزخانة ألاقي الصيدلي بيقرأ قرآن..إبراهيم عيسى يثير الجدل وعلاء مبارك:انت مالك؟

ابراهيم عيسى
ابراهيم عيسى

أثار الإعلامي ابراهيم عيسى جدلا واسعا خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما دخل في مشادة مع الصيادلة، عقب تصريح له في برنامج حديث القاهرة، على قناة القاهرة والناس، حيث قال عيسى: «ليه أدخل أجزخانة ألاقي الشاب الصيدلي قاعد بيقرأ قرآن.. من باب أولى يقرأ مرجع أدوية».
وفور تداول التصريح عبر مواقع السوشيال ميديا، خرج الكثيرون يهاجمون ابراهيم عيسى ويكيلون له الاتهامات.

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بسبب قراءة القرآن| تصريحات إبراهيم عيسى عن صيدلي تجعله في مرمى النقد

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بعد رفضه قراءة القرآن في الصيدلية.. أسامة الأزهري يصفع إبراهيم عيسى بكلمات من ذهب: نعيش أمام صورتين من التطرف.. وهناك نوع يريد من الناس ألا تقرأ القرآن الكريم أصلا

 

انتقادات الصيادلة

د. عبد الناصر سنجاب

انتقد الدكتور عبدالناصر سنجاب، عضو لجنة إدارة نقابة الصيادلة (تحت الحراسة)، تصريحات الإعلامي  إبراهيم عيسى بشأن الصيادلة وعملهم داخل الصيدليات، وعلق "سنجاب" على ذلك قائلًا: "هذا هجوم على الصيادلة بدون مبرر، ما الأزمة في أن يقرأ الصيدلي القرآن أو كتاب أو جريدة أثناء عمله داخل الصيدلية"، متسائلًا: هل أعاقه ذلك عن عمله أو أثر على مهاراته المهنية؟

وأضاف، أن "مثل هذه الأمور تثير الرأي العام في مصر، وعلى الإعلاميين أن يناقشوا القضايا الأهم نحو حل مشاكل المجتمع والتحفيز على العمل والإعلام من القيم الإيجابية، بدلا من استخدام وسائل الإعلام في خلق فتن وضغائن داخل المجتمع المصري".

وطالب سنجاب بضرورة مراجعة الجهات المعنية عن الإعلام في مصر لمثل هذه التصريحات، متابعًا: "يجب السيطرة على مثل هذه التصريحات من قبل الجهات المتخصصة، بدلا من تصدير صورة سلبية عن المجتمع المصري للخارج والتي تؤثر على الصورة الذهنية عن المصريين".
وقال: "الصيدلي بدوره العظيم في المجتمع يعرف قيمته، ولن ينظر إلى من ينتقده ومهنته تدفعه لأن يكون له دور رائد في المجتمع".

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دعوة لـ بدء عملهم بقراءة القرآن |الصيادلة ترد على انتقادات إبراهيم عيسى

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ردا على إبراهيم عيسى.. الأزهري: على الصيدلي إتقان عمله وليس هجر القرآن

 

نقابة الصيادلة ترد بقوة

د. عصام عبد الحميد

من جانبه، علق الدكتور عصام عبد الحميد، وكيل نقابة صيادلة مصر، على ما أثير، قائلا: «الصيدلي الحافظ للقرآن الكريم يعرف تعاليم الدين خاصة في معاملة المرضى والمجتمع ككل».

وأكد وكيل نقابة صيادلة مصر، انه لا يوجد أي تعارض بين القرآن وعلوم الدين من ناحية والعلوم الدنيوية من ناحية أخرى ومنها علم الصيدلة، موضحًا أن ما قاله الإعلامي إبراهيم عيسى حول استغرابه من قراءة الصيدلي للقرآن الكريم أثناء عمله ينم عن عدم فهم بأمور الدين - حسب تعبيره -.

وتابع وكيل نقابة الصيادلة: «أنا شخصيا خريج كلية الصيدلة جامعة الأزهر، وأفتخر بأني خريج الأزهر تلك الجامعة التي تختص بتعليم القرآن الكريم، فقد علمونا بجانب العلوم الدينية العلوم الدنيوية، نحن خريجو جامعات محترمة تعلمنا الدين والقرآن بجانب الصيدلية هذا يفيدنا بأن نراعي آداب الدين وتعليماته فيما يتعلق بتعاملنا مع المرضى».

وأضاف «عبد الحميد»: «إبراهيم عيسى واحد مش فاهم يعني إيه القرآن بالنسبة للمسلمين، فأن يكون هناك صيدلي يعي حدود دينه في تعاملاته فهذا أمر جيد ولا يوجد تعارض بين عمل الصيدلي وعلمه وبين قراءة القرآن وتعلمه، طالب الصيدلة الذي يتعلم القرآن هو طالب مكافح يستمد أمور دينه من كتاب الله ويخاف ربنا وهو يتكلم، هناك أناس مش فاهمة أمور الدين، وبالتالي قد يدخل بالتعليق على حديث كهذا المتردية والنطيحة وما أكل السبع، فهناك من يتناول الموضوع كل حسب آرائه».
واختتم: «ما قاله إبراهيم عيسى عدم فهم لأمور الدين ولدور الصيادلة في المجتمع والصيدلي مش المفروض ينفصل عن دينه»، مؤكدا «لن نزيد في التعليق على التصريحات أكثر من ذلك حتى لا نعطي لقائلها أكثر من حجمه».

 

كريمة: إهمال الإنسان لعمله مرفوض

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، إن إهمال الإنسان لعمله بدعوى أداء القربات الدينية أمر مرفوض، كما هو الحال بالنسبة للتدخل في خصوصيات الآخرين، مضيفا أن الوسطية مطلوبة في كل شيء، مشيرًا إلى أنه لا يمكن منع إنسان يقرأ آيات من القرآن يوميًا قي وقت فراغه.

وأكد أستاذ الفقه المقارن، أن المزايدات بالدين مرفوضة، داعيًا إلى إشغال الناس بقضايا مهمة، دون الدخول في حساسيات أو جر المجتمع إلى مهاترات، خاصة أن إشغال الناس بهذه التصريحات يعد هروبًا من القضايا المهمة بالمجتمع.
 

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ردا على إبراهيم عيسى.. الأزهري: على الصيدلي إتقان عمله وليس هجر القرآن

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إبراهيم عيسي: كلفة ملف حقوق الإنسان في مصر عالية والعائد سلبي

 

الأزهري: على الصيدلي إتقان تخصصه وقراءة القرآن

رد الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، على تصريحات إبراهيم عيسى خلال منشور عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك: «إن كان هذا الصيدلي قد قصر في إتقان تخصصه وقراءة مراجعه، فقد قصر في هدي القرآن الذي يقرؤه، وحينئذ فواجبه أن يتقن تخصصه لا أن يهجر قراءة القرآن العظيم»، مضيفا: «الحقيقة أننا أمام صورتين من التطرف: إخواني يقرأ القرآن فيخرج منه بقتل الناس وتكفيرهم، فيواجهه تطرف مضاد يريد من الناس ألا تقرأ القرآن الكريم أصلا».

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علاء مبارك يرد على تصريحات إبراهيم عيسى بشأن الصيدلي القارئ للقرآن: «وانت مالك»

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تأجيل الحكم في منع علاء وجمال مبارك من التصرف بأموالهما لـ2 نوفمبر

 

علاء مبارك لإبراهيم عيسى: انت مالك؟

انتقد علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، تصريحات الإعلامي إبراهيم عيسي، وقال في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ‏«الحقيقة مش فاهم إيه اللي مزعل الأستاذ إبراهيم عيسى ومعصبه لهذه الدرجة من رجل صيدلي يقرأ القرآن في الأجزخانة! وهل ده موضوع يستحق كل هذه الدوشة! الحقيقة كلام غريب جداً الرجل يقرأ قرآنا أو يصلي هو حر وشيء جميل طالما لا يقصر في عمله، مع كل الاحترام للأستاذ إبراهيم، وانت مالك».
وتفاعل عدد كبير من متابعي علاء مبارك على تويتر مع تغريدته، منتقدين حديث إبراهيم عيسي والذي أثار جدلا خلال اليومين الماضيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

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