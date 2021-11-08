عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

انتشار الورش المهنية كابوس يلاحق سكان شارع كابول في مدينة نصر

صدى البلد

أبدى سكان شارع كابول المتفرع من شارع مكرم عبيد في مدينة نصر بمحافظة القاهرة، استياءهم، في رسالة بعثوا بها لخدمة القرّاء “بين الناس”، التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بسبب تضررهم من انتشار ورش النجارة وورش التنجيد.

 

ويقول يوسف قدرى من الأهالي في رسالته: نعانى من كثير من ورش التنجيد التي غزت شارع كابول المنطقة السادسة مدينة نصر وحولته إلى جحيم، واحتل أصحابها الأرصفة والشوارع وخزنوا مواد سريعة الاشتعال بكميات كبيرة أسفل العمارات السكنية التي أجروا بها ورشهم.


وأضاف: هذا بالإضافة إلى إشغال الطريق الدائم طوال ساعات عمل الورش والتي تعمل من الرابعة عصرا حتى ساعات متأخرة من الليل، حتى بعد إصدار قانون يوجب للورش الإغلاق الساعة العاشرة مساء، ولكن الورش في المنطقة التي نسكن فيها، تعمل حتى منتصف الليل، مؤكدا: حررنا العديد من الشكاوى في الأمن الصناعي والبيئة، ولم يحركوا ساكنا.

 

وناشد المسئولين بالنظر إليهم بعين الرحمة وسرعة إغاثتهم، حيث أن الحياة أصبحت مستحيلة في المنطقة، كما أن بعض الأطفال يعانون من أمراض مزمنة، نتيجة نشارة الخشب المنبعثة من مخلفات الورش.

 

للتواصل مع سكان المنطقة من خلال رقم 
0 100 552 8130

اقرأ ايضا
سكان مدينة فيصل بسيدى بشر يعانون من انتشار ورش دوكو وسمكرة السيارات

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم .

محافظة القاهرة مدينة نصر العمارات السكنية ورشة الأمن الصناعي مكرم عبيد المنطقة السادسة

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا|واتساب يضيف ميزة جديدة لتنبيه المستخدمين..والظهور الأول لهاتف سامسونج الرائد جالاكسي إس 22 ألترا

أمريكا ترفع حظر السفر الوبائي وتعيد فتح حدودها أمام المحصنين ضد كورونا

أخبار الفن| حقيقة اعتزال حسن يوسف الفن.. تطورات الحالة الصحية للفنانة نادية شكري

أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الإثنين 8- 11- 2021

كلب ينقذ صاحبته من مصير مجهول

أخبار السيارات| بعد مبادرة السيسي.. مميزات تعميم استخدام السيارات الكهربائية.. بالأسعار .. 5 سيارات بيك اب داخل السوق المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شبورة حتى الثامنة صباحا ببعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة

عصام الشوالي يوجه رسالة إلى محمد مجدي أفشة.. واللاعب يرد

انفصال منة عرفة عن زوجها محمود المهدي قبل أيام من حفل زفافهما

لأنها الشيطان.. أبن يقطع رأس أمه ويشعل النيران في جسدها

مات خلال عملية جراحية.. وفاة الفنان أحمد عبد الحي

الشهر المقبل.. منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية إلا في حالتين

بينهم طفلان شقيقان.. ارتفاع ضحايا تسرب الغاز في الطالبية لـ 4 حالات وفاة

شاهد.. الأرصاد تعلن عن شبورة مائية كثيفة في هذه المناطق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليه أدخل أجزخانة ألاقي الصيدلي بيقرأ قرآن..إبراهيم عيسى يثير الجدل وعلاء مبارك:انت مالك؟

أكلة حرشة ومعلول حط الزغلول.. هل تتسبب إفيهات مدحت شلبي في إيقافه؟

شبرا مصر.. أنشأها الوالي محمد علي حيًا للأمراء والأعيان..ما هو أصل التسمية؟

تفاصيل الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي.. عروض أفلام عالمية وجوائز مالية قيمة وتنوع في لجان التحكيم

فيديو

أقوى تشكيل عصابي.. من هو أبو صالح خُط الصعيد الذي أسقطته الداخلية؟

حساب لكل مسجد.. لماذا أزال وزير الأوقاف صناديق التبرعات من المساجد|فيديو

فعل فاضح بالنقاب.. «رشا» تستعرض جسمها أثناء الطبخ على يوتيوب| فيديو

فيديو قبل الحادث بساعات كشف الحقيقة.. من وراء محاولة اغتيال الكاظمي؟

المزيد

ساحة رأي

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

اﻟﻤﺰﻳﺪ