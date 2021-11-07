حسين السيد يعلن موعد رحيل اللجنة المؤقته لإدارة الزمالك

أكد حسين السيد، عضو اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك، إن المجلس السابق للنادي برئاسة مرتضى منصور لن يعود خلال الفترة المقبلة لإدارة النادي.

وقال حسين في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك حاليا سترحل يوم 23 نوفمبر، وسيتم فتح باب الترشح للانتخابات بعد ذلك".

وتابع: "المدير التنفيذي للنادي سيكون المسئول عن إدارة النادي بعد رحيل اللجنة المؤقتة".



أكد أن الفريق الأبيض كان الأقرب لتحقيق الفوز في مباراة القمة أمام الأهلي، وأن النتيجة ليس لها علاقة بمجريات اللقاء.

وقال : "توقيت أهداف الاهلي ساعد الفريق الأحمر على الفوز في المباراة، وأن اللاعبين شعروا بالإحباط بعد تلقي 3 أهداف في 9 دقائق".



وأكمل السيد، إن الهزيمة بخمسة أهداف مثل الهزيمة بهدف واحد، مشيرا إلى أن النتيجة في النهاية خسارة الثلاث نقاط.

وقال السيد ، إن محمد أبوجبل حارس مرمى الزمالك يتحمل الهدف الرابع للنادي الأهلي، خاصة وأن تسديدة أليو ديانج من مسافة بعيدة.