إخلاء جامعتين في نيويورك بعد تحذيرات من وجود قنابل

أعلنت جامعتان مرموقتان في ولاية نيويورك الأمريكية، الأحد، إخلاء أجزاء من مبانيها بعد حصولهما على تهديد بوجود قنابل في عدة مواقع.

وأمرت جامعة "كورنويل" في إيثيكا الطلاب وفرق العمل والزوار بمغادرة كلية القانون ومبانٍ أخرى، بالإضافة إلى تجنب مركز الحرم الجامعي بعد أن تلقت الشرطة المحلية مكالمة أبلغت عن وجود قنابل في تلك المواقع.

وطلبت الجامعة من الطلاب، البالغ عددهم 21 ألفا، عدم الاتصال بالشرطة إلا في حالة الطوارئ، وفقا لوكالة "رويترز".

كما أخلت جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك، التي تحوي 31 ألف طالب، 3 مبانٍ بعد حصولها على تهديدات بوجود قنابل، وفقا لما ذكرته صحيفة الجامعة.

ودعت الجامعة الموجودة في نيويورك إلى تجنب تلك المباني حتى إشعار آخر، وفقا لما ذكرته الصحيفة في تغريدة.

والجمعة، تلقت جامعة "ييل" في ولاية كونيتيكت، تهديدات بوجود قنابل، لكن اتضح في وقت لاحق أنها لم تكن ذات مصداقية.