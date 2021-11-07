عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ما لم يخبر الإعلام به عن كارثة كومو.. ابنة حاكم نيويورك المُدان بالتحرش تشارك مقالا يستعرض تهم والدها

حاكم نيويورك المتهم
حاكم نيويورك المتهم بالتحرش الجنسي

شاركت ميكايلا كينيدي كومو، نجلة حاكم نيويورك السابق المتهم بالتحرش والاعتداء الجنسي، البالغة من العمر 24 عامًا ، مقالًا كشف عن مزاعم سوء السلوك الجنسي التي أنهت علاقة والدها أندرو كومو بعمله بعد عشر سنوات كحاكم لنيويورك، بتعليق “هجوم مصطنع على طراز # MeToo”.

 

وكتبت نجلة حاكم نيويورك ”لقد علقت على تغريدة تشارك المقال، الذي نشره الصحفي المستقل مايكل تريسي على Substack بعنوان “إساءة استخدام غير مسبوقة للسلطة: ما لم تخبرك به وسائل الإعلام عن كارثة كومو”.

 

وشاركت أصغر بنات كومو المقال الهجومي بعد أيام فقط من اتهام والدها بالاعتداء القسري على بريتاني كوميسو ، وهي مساعدة سابقة زعمت أن كومو تحرش بها عن طريق لمس ثديها في مكتب القصر التنفيذي في ألباني في ديسمبر 2020".

 

واستقال حاكم نيويورك منذ فترة طويلة من منصبه في أغسطس بعد أن اتهمته تسع نساء بسلوك جنسي غير لائق، تراوح من التعليقات الجنسية غير المرغوب فيها إلى الاتصال الجنسي غير المرغوب فيه.

 

ويتكهن المقال الذي شاركته نجلة كومو أنه بعد المحاولات الفاشلة للإطاحة بالحاكم السابق لـ نيويورك الذي 'يكاد يكون من المؤكد أنه لن يتم هزيمته أبدًا' في صندوق الاقتراع في عامي 2014 و 2018 ، قامت المدعية العامة والمرشحة لمنصب الحاكم ليتيتيا جيمس بـ “مكائد غير طبيعية” لخلعه.

 

ولم ترد المتحدثة باسم جيمس، ديلاني كيمبر، على طلبات صحيفة “ديلي ميل” للتعليق حين تواصلت معها للتعليق على تلك الادعاءات.

 

وكتب تريسي أن “خصوم كومو  التقدميين داخل الحزب (مثل جيمس) سيظلون عالقين معه طالما كان مهتمًا بالبقاء في منصبه'، ولقد استقروا على الأداة الأكثر موثوقية لديهم في ترسانتهم لتسوية نزاعات الحزب الديمقراطي الداخلية وهي ”الهجوم بشبكة العلاقات العامة المصطنع # MeToo"

عند مشاركة المقال الهجومي، فإن المدافع عن العدالة الاجتماعية والذي يركز على التثقيف بالموافقة والصحة العقلية ينحرف عن الموقف السابق بشأن معالجة مزاعم سوء السلوك الجنسي.

 

موضوعات متعلقة

ترامب: بايدن استسلم للصين وتركها تستولى على قاعدة باجرام الجوية

نجل رئيس هايتي الراحل يعلن تعرضه لهجوم مسلح يوم اغتيال والده

أخبار العالم | تحقيق إغراق بحق مجموعة من الدول في الخليج.. الأردن يحذر لبنان من الإساءة للسعودية.. وإسرائيل تدعو لعدم السفر لإثيوبيا

الإفراج عن الروسي دانتشينكو بعد اعتقاله بتهمة تضليل السلطات الأمريكية في فضيحة ترامب

خط بديل تحت البحر.. أسبانيا تواجه قرار الجزائر بوقف ضخ الغاز عبر المغرب

ليبيا.. فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأحد

إحصائيات عسكرية تكشف: جنود القوات الجوية الأمريكية يرفضون التلقيح ضد كورونا

الجيش الإسرائيلي يطلق تدريبات ضخمة لمحاكاة الحرب مع حزب الله

ترشيحاتنا

الأرض على موعد مع عاصفة شمسية مدمرة في هذا التوقيت

عين شمس التخصصي يكشف استعداداته لإجراء أول عملية زراعة رئة في مصر

مستشار: التطور التكنولوجي أفرز نماذج إجرامية استدعت إنشاء اتحاد إقليمي لللنيابات

ما لم يخبر الإعلام به عن كارثة كومو.. ابنة حاكم نيويورك المُدان بالتحرش تشارك مقالا يستعرض تهم والدها

بالأسعار .. 5 سيارات بيك اب داخل السوق المصري ..صور

كيف يدعم الصندوق السيادي الاقتصاد المصري؟.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفصال منة عرفة عن زوجها محمود المهدي قبل أيام من حفل زفافهما

عصام الشوالي يوجه رسالة إلى محمد مجدي أفشة.. واللاعب يرد

لطفي لبيب يفجر مفاجأة بشأن اعتزاله الفن.. فيديو

بينهم طفلان شقيقان.. ارتفاع ضحايا تسرب الغاز في الطالبية لـ 4 حالات وفاة

التعليم: قياس مستوى طلاب 5 ابتدائي في القراءة والكتابة والحساب.. والنتيجة سرية

مات خلال عملية جراحية.. وفاة الفنان أحمد عبد الحي

شاهد.. الأرصاد تعلن عن شبورة مائية كثيفة في هذه المناطق

الشهر المقبل.. منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية إلا في حالتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليه أدخل أجزخانة ألاقي الصيدلي بيقرأ قرآن..إبراهيم عيسى يثير الجدل وعلاء مبارك:انت مالك؟

أكلة حرشة ومعلول حط الزغلول.. هل تتسبب إفيهات مدحت شلبي في إيقافه؟

شبرا مصر.. أنشأها الوالي محمد علي حيًا للأمراء والأعيان..ما هو أصل التسمية؟

تفاصيل الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي.. عروض أفلام عالمية وجوائز مالية قيمة وتنوع في لجان التحكيم

فيديو

حساب لكل مسجد.. لماذا أزال وزير الأوقاف صناديق التبرعات من المساجد|فيديو

فعل فاضح بالنقاب.. «رشا» تستعرض جسمها أثناء الطبخ على يوتيوب| فيديو

فيديو قبل الحادث بساعات كشف الحقيقة.. من وراء محاولة اغتيال الكاظمي؟

أحداث قلبت القضية.. محامي خط الفيوم يطالب بإخلاء سبيله.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ