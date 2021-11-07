ما لم يخبر الإعلام به عن كارثة كومو.. ابنة حاكم نيويورك المُدان بالتحرش تشارك مقالا يستعرض تهم والدها

شاركت ميكايلا كينيدي كومو، نجلة حاكم نيويورك السابق المتهم بالتحرش والاعتداء الجنسي، البالغة من العمر 24 عامًا ، مقالًا كشف عن مزاعم سوء السلوك الجنسي التي أنهت علاقة والدها أندرو كومو بعمله بعد عشر سنوات كحاكم لنيويورك، بتعليق “هجوم مصطنع على طراز # MeToo”.

وكتبت نجلة حاكم نيويورك ”لقد علقت على تغريدة تشارك المقال، الذي نشره الصحفي المستقل مايكل تريسي على Substack بعنوان “إساءة استخدام غير مسبوقة للسلطة: ما لم تخبرك به وسائل الإعلام عن كارثة كومو”.

وشاركت أصغر بنات كومو المقال الهجومي بعد أيام فقط من اتهام والدها بالاعتداء القسري على بريتاني كوميسو ، وهي مساعدة سابقة زعمت أن كومو تحرش بها عن طريق لمس ثديها في مكتب القصر التنفيذي في ألباني في ديسمبر 2020".

واستقال حاكم نيويورك منذ فترة طويلة من منصبه في أغسطس بعد أن اتهمته تسع نساء بسلوك جنسي غير لائق، تراوح من التعليقات الجنسية غير المرغوب فيها إلى الاتصال الجنسي غير المرغوب فيه.

ويتكهن المقال الذي شاركته نجلة كومو أنه بعد المحاولات الفاشلة للإطاحة بالحاكم السابق لـ نيويورك الذي 'يكاد يكون من المؤكد أنه لن يتم هزيمته أبدًا' في صندوق الاقتراع في عامي 2014 و 2018 ، قامت المدعية العامة والمرشحة لمنصب الحاكم ليتيتيا جيمس بـ “مكائد غير طبيعية” لخلعه.

ولم ترد المتحدثة باسم جيمس، ديلاني كيمبر، على طلبات صحيفة “ديلي ميل” للتعليق حين تواصلت معها للتعليق على تلك الادعاءات.

وكتب تريسي أن “خصوم كومو التقدميين داخل الحزب (مثل جيمس) سيظلون عالقين معه طالما كان مهتمًا بالبقاء في منصبه'، ولقد استقروا على الأداة الأكثر موثوقية لديهم في ترسانتهم لتسوية نزاعات الحزب الديمقراطي الداخلية وهي ”الهجوم بشبكة العلاقات العامة المصطنع # MeToo"

عند مشاركة المقال الهجومي، فإن المدافع عن العدالة الاجتماعية والذي يركز على التثقيف بالموافقة والصحة العقلية ينحرف عن الموقف السابق بشأن معالجة مزاعم سوء السلوك الجنسي.