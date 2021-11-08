أيمن عثمان: جامعة أسوان تهتم بإحياء الثقافة لدى الشباب

أكد الدكتور أيمن عثمان، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أن معرض الكتاب الثانى الذى تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع جامعة أسوان، خلال الفترة من 3 إلى 12 نوفمبر الجاري، له أهمية كبرى فى توصيل عدد من المفاهيم الصحيحة لدى الشباب وحمايتهم من الغزو الفكري.

وقال الدكتور أيمن عثمان إن جامعة أسوان اشتركت فى هذا المعرض تأكيداً على أهمية الثقافة لكل الشباب .

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وأشار إلى أن جامعة أسوان تهتم بإحياء الثقافة مرة أخرى لدى الشباب، من خلال الحرص على إقامة مثل هذه المعارض التى تضم آلاف المعروضات من مختلف الكتب وفى كافة المجالات والروايات والكتب الإنجليزية والدراما والشعر والتاريخ والسياسة وغير ذلك، ومطروحة بأسعار مخفضة جداً.

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أهمية تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل من أجل تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين في مختلف التخصصات على مدار اليوم وبالجودة المطلوبة ، وخاصة في المناطق والقرى البعيدة والنائية .. جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان مع وفد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل برئاسة اللواء أشرف أبو عيش مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالهيئة ، وبحضور اللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد للمحافظة ، بالإضافة إلى مديري الصحة وهيئة التأمين الصحي .

وخلال الاجتماع أشار اللواء أشرف عطية على أن هناك جولات ميدانية دورية لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ بمختلف المنشأت الطبية الجارى تجهيزها لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل حيث تم الإنتهاء من تطوير 77 وحدة صحية من إجمالي 112 وحدة صحية ، فيما تتراوح نسب التنفيذ في 11 مستشفى ما بين 92 % إلى 18 % ، وخاصة أن الدولة وجهت إستثمارات لتنفيذ المنظومة تصل إلى 11,7 مليار جنية ، مشيراً إلى حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه التعاون والدعم اللوجستي اللازم لإنطلاق المنظومة الجديدة بمختلف المراكز والمدن على الوجه الأكمل .

كما وجه اللواء أشرف عطية المسئولين بسرعة ترشيح عدد من المواقع لتخصيص مساحة من الأرض لإنشاء مقر دائم لمجمع هيئات التأمين الصحى الشامل ، ومن جانبه أشار أشرف أبو عيش إلى أن دور الهيئات الثلاث الأساسية التى ستتولى إدارة وتطبيق المنظومة الجديدة ضمن القانون رقم 2 لسنة 2018 هى الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل والهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية ، بالإضافة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية .