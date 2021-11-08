كانت حاجة تكسف..عمرو أديب : مصر أصبحت خالية من فيروس سي

علق الإعلامي عمرو أديب، على تقرير "ناشيونال جيوجرافيك" الخاص بحملة 100 مليون صحة والقضاء على فيروس سي، قائلا:" كنا البلد الأعلى في العالم من حيث الإصابة بفيروس سي..ربع الشعب كان عنده فيروس سي، ولكن الآن أصبحنا دولة خالية من فيروس سي".

وأضاف "عمرو أديب" خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن الإدارة المصرية التي تسلمت الحكم عام 2013 استطاعت أن تقضي على أزمة فيروس سي خلال عامين ونصف، متابعا: الصحف العالمية تشيد بقدرة مصر على القضاء على فيروس سي.

وأردف: اليوم استطيع أن أقف بفخر وأعلن أن بلدي خالية من فيروس سي، متابعا: الدولة بذلت مجهودا كبيرا للقضاء على تلك الأزمة.

وأكمل: الدولة المصرية قررت أن تنهي على فيروس سي بالكامل، متابعا:" كنا حاجة تكسف ولكن الآن العالم يتحدث عما حققناه".

