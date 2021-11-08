الأهلي يقرر عقد جلسة حاسمة مع معلول لتجديد التعاقد.. تفاصيل

قال الإعلامي مجدي عبد الغني، إن مسئولي النادي الأهلي قرروا عقد جلسة مهمة مع الدولي التونسي علي معلول عقب فترة التوقف الدولي الحالية من أجل حسم ملف التجديد للنادي وإعلان إتمام التجديد بشكل رسمي.



وأضاف عبد الغني خلال تقديم برنامجه "ملعب البلدوزر" عبر شاشة "الشمس" أن الأهلي فتح ملف تجديد عقد علي معلول منذ فترة لكن النادي لم يتوصل لاتفاق مع اللاعب بسبب بعض التفاصيل البسيطة حسبما قال مصدر في الأهلي، موضحًا أن هذه التفاصيل لن تحول دون تجديد اللاعب للقلعة الحمراء.



وأكد البلدوزر أن الأهلي يرغب في غلق ملف تجديد عقد على معلول لحاجة الفريق لجهوده الفترة المقبلة، خاصة أن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي طالب كثيرًا ببقاء الدولي التونسي في صفوف الفريق.



تابع أنه من المقرر أن يعقد الأهلي جلسة حاسمة مع معلول عقب عودة اللاعب من المشاركة مع منتخب بلاده في مباريات الأجندة الدولية لحسم ملف التجديد.