سيراميكا كليوباترا يعلن انضمام مصطفى ميسي للمنتخب الأوليمبي

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا، انضمام لاعب الفريق الأول مصطفي ميسي لقائمة منتخب مصر الاوليمبي استعداد لبطولة شمال أفريقيا.



وانضم مصطفى سعد "ميسي" لقائمة منتخب مصر الأوليمبي مواليد 2001 التي أعلنها الكابتن شوقي غريب، استعدادا لبطولة شمال إفريقيا للمنتخبات الأوليمبية المقرر إقامتها الشهر المقبل في ليبيا.



خاض فريق سيراميكا كليوباترا، مرانه مساء. امس، استعدادًا لمواجهة اللينك الأهلي ، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز موسم 2021-2022.

وتعادل فريق سيراميكا كليوباترا، أمام مصر المقاصة؛ وحقق الفوز على الإسماعيلي في الجولة الثانية.

في سياق آخر اعلن نادي سيراميكا كليوباترا انضمام لاعب الفريق الأول مصطفي ميسي لقائمة منتخب مصر الاوليمبي استعداد لبطولة شمال افريقيا.



وانضم مصطفى سعد "ميسي" لقائمة منتخب مصر الأوليمبي مواليد 2001 التي أعلنها الكابتن شوقي غريب، استعدادا لبطولة شمال إفريقيا للمنتخبات الأوليمبية المقرر إقامتها الشهر المقبل في ليبيا.