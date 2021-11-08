جهود وزارة الشباب والرياضة... الموسيقار العالمي أحمد فتحي يتفقد المدينة الشبابية بالأسمرات.. انطلاق فعاليات مبادرة "هي" بمحافظة القاهرة.. صبحي يلتقي سفير مصر القادم لدى النيجر

تفقد الدكتور أحمد فتحي الموسيقار العالمي الملقب بـ "ملك العود" المدينة الشبابية بالأسمرات وقام الموسيقار العالمي بزيارة إلي المدينة الشبابية بالأسمرات وسط حالة من الإعجاب والابهار بما تحتويه المدينة الشبابية من ملاعب على أعلى مستوى.

وأشاد الموسيقار العالمي بما رآه من تطور هائل وانجازات لمسيرة البناء والتنمية برفقة اللواء حسن الغندور رئيس حي الأسمرات.

وأضاف الدكتور أحمد فتحي بأن المدينة الشبابية بالأسمرات مفخرة رياضية وصرح رياضي كبير يضاف إلى سجل الإنجازات التي شهدتها الدولة المصرية للاهتمام بالرياضة والرياضيين والأبطال خلال الفترة الأخيرة.

وقدم الموسيقار العالمي الشكر إلى كل القائمين على منظومة العمل داخل المدينة الشبابية بالأسمرات وعلى رأسهم الوزير الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الداعم الدائم لكل الرياضيين والأبطال.



ووفرت وزارة الشباب والرياضة كل الإمكانيات الخاصة بتجهيز حمامات السباحة في المدينة الشبابية بالأسمرات للبدء في تشغيلها من أجل تدريب الأبطال والرياضيين الذين يستعدون لخوض غمار المنافسات المحلية والدولية خلال السنوات القادمة بعد أن أولى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي اهتماما بالغا في الارتقاء بالمدن الشبابية على مستوى الجمهورية بالتجهيزات حسب المواصفات العالمية من أجل ممارسة الرياضة وخدمة الشباب.

وفي إطار دور الدولة المصرية للعناية بالأبطال والرياضيين توصل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي مع القائمين على المدينة الشبابية بالأسمرات وعلى رأسهم محمود فوزي رئيس مجلس الأمناء والدكتور أحمد كمال المدير التنفيذي للمدينة الشبابية بالأسمرات من أجل الإعداد والتجهيز المتواصل لحمامات السباحة بالمدينة ورفع كفاءتها حتى يتسنى تدريب الأبطال الرياضيين عليها وتجهيزهم بالشكل اللائق استعدادا للمشاركة في كافة البطولات القارية والعالمية.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بأن هناك اهتماما من الدولة المصرية برفع مستوى الكفاءة لكل الأنشطة والألعاب الرياضية المختلفة داخل المدينة والعمل على تنفيذ كل التعليمات الصادرة من جانب وزارة الشباب والرياضة للاهتمام بكل الألعاب الرياضية التي يمارسها الشباب داخل المدينة بالأسمرات والتي أصبحت تمثل صرحا رياضيا وشبابيا على أعلى مستوى من الكفاءة والجاهزية لإستقبال المحافل ورعاية كل الأبطال في كل المنافسات الرياضية والأنشطة المختلفة.

وأضاف وزير الشباب والرياضة بأن هناك استعدادات خاصة في كل الملاعب الرياضية التي تحتضنها المدينة من أجل جاهزيتها التي توليها الدولة والقيادة السياسية اهتماما كبيرا على مدار الفترة الماضية والتي تخص الارتقاء بمستوى الأبطال والرياضيين في شتى الألعاب المختلفة من أجل بناء الأبطال وإعدادهم بالشكل المطلوب وتجهيزهم للمشاركة في البطولات القارية والعالمية.

وأشار الوزير الدكتور أشرف صبحي بأن هناك تعليمات مشددة بتوفير كل سبل الراحة والهيكلة والملاعب والبنية التحتية الرياضية والانشائية التي تطورت بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية في إطار خطة الدولة المصرية للاهتمام بالرياضة والرياضيين والأبطال الذين يرفعون إسم مصر عاليا خلال المنافسات القارية والعالمية.

وزير الشباب والرياضة يلتقي سفير مصر القادم لدي النيجر

صبحي: نسعى لتصبح مصر قبلة للقارة الأفريقية في شتي المجالات

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمكتبه بديوان عام الوزارة، الوزير المفوض سيد محمد الصلاحي، سفير مصر القادم بدولة النيجر، وذلك قبل سفره لتولي مهام وظيفته الجديدة، وذلك بحضور رضا صالح مدير عام العلاقات العامة والخارجية، والدكتورة غادة حسين مدير عام العلاقات الدولية.

أكد وزير الشباب والرياضة سعيه المتواصل نحو تعزيز الدوري المصري داخل القارة الأفريقية لتصبح قبلة للقارة الأفريقية في كافة المجالات من خلال التعاون مع وزارة الخارجية المصرية، والتأكيد على دورها في مختلف دول العالم وقيامها بدور عظيم في تسهيل كافة الإجراءات المختلفة للبعثات الشبابية والرياضة المشاركة في مختلف البلاد، بالإضافة إلى إنها تعمل على تعميق العلاقات وتوصيد أواصر الثقة بين مصر وتلك الدول.



من جهته، قال سفير مصر القادم بدولة النيجر:" إنه يدرك المكانة الكبيرة التي تقوم به الرياضة المصرية على المستوي الافريقي لدعم أواصر التعاون مع كافة الدول الافريقية والتي تُعد إحدى أذرع القوي الناعمة، مضيفًا أنه سيعمل على تعزيز هذا الدور خلال فترة توليه مهام السفير المصري في النيجر، وبما يسهم في تحقيق رسالة مصر نحو ترسيخ أواصر التعاون والأخوة مع الشعوب الافريقية".

وتناول اللقاء بحث أوجه تعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية ودولة النيجر على مستوى البرامج والمشروعات في قطاعات الشباب والرياضة، وتكثيف إقامة البرامج والأنشطة المشتركة، وذلك في إطار عمق العلاقات القائمة التي تجمع البلدين.

ضمن مشروعات الوزارة لانتقاء الموهوبين...

الشباب والرياضة تطلق فعاليات مبادرة "هي" بمحافظة القاهرة

أطلقت وزارة الشباب والرياضة فعاليات مبادرة "هي" Her world Her rules بمحافظة القاهرة بالتعاون مع الاتحادين المصرى و الدولى لكرة السلة لتطوير رياضة كرة السلة للسيدات.



تهدف المبادرة إلي زيادة مشاركة الفتيات في لعبة كرة السلة من خلال تنفيذ الأنشطة التى بدورها تساعد على زيادة شعبية وانتشار كرة السلة للفتيات علي مستوي الجمهورية، بالإضافة إلي التعريف بالنماذج النسائية المتميزة، والتأكيد علي أهمية العمل الجاد و الجماعي، وتشجيع الفتيات على ممارسة اللعبة.

وتتضمن فعاليات المبادرة اختيار الفتيات المتميزات بحضور مندوبي الاتحاد الدولي لكرة السلة لإشراكهم في مراكز تدريب دائمة حيث هذه المهرجانات الرياضية بمشاركة مراكز الشباب في المحافظات، من خلال مجموعة من الألعاب الصغيرة في كرة السلة واختيار ١٠٠ فتاة في كل محافظه، يلي ذلك إعداد المشاركات وتدريبهن بمعدل ثلاث مرات إسبوعياً، واختيار أفضل اللاعبات وانضمامهم للفرق التابعة للاتحاد المصري لكرة السلة، والمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة لرعاية الموهوبين رياضياً.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي قد أطلقت فعاليات المبادرة علي مستوي الجمهورية و تستهدف المرحلة العمرية من ٦ حتي ١٥ عاما للفتيات اللاتي لا تمارسن اللعبة بشكل رسمي، ويتم تنفيذ المبادرة في مصر التي تعد الدولة الأفريقية الوحيدة التي وقع عليها الاختيار من قبل الاتحاد الدولي للسلة لتنفيذ تلك المبادرة.

وزير الشباب والرياضة يبحث مع محافظ بورسعيد تطوير المنشآت الرياضية بالمحافظة

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد بمكتبه بديوان الوزارة، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لبحث تطوير المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اهتمام الوزارة بتطوير المنشآت الشبابية والرياضية في جميع محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق التام مع المحافظين لإتاحة الفرصة أمام أبناء مصر لممارسة مختلف الأنشطة والرياضية داخل تلك المنشآت، مشيراً إلى حرص الوزارة على تعظيم الاستخدام الأمثل لتلك المنشآت.

من جانبه، قدم محافظ بورسعيد الشكر لوزير الشباب والرياضة لحرصه الدائم ودعمه لمحافظة بور سعيد والطفرة الإنشائية للمنشآت الشبابية والرياضية التي شهدتها المحافظة في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ناقش اللقاء الخطوات التنفيذية المتعلقة بإنشاء استاد نادي المصري البوسعيدي وفق توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإنشاء إستاد النادي في موقعه الحالي وفق أحدث نماذج التطوير، تلبيةً لمطالب أبناء بورسعيد، ومتابعة تنفيذ أعمال تطوير إستاد بورسعيد الحالي، بالإضافة الي أعمال تطوير مركز شباب إستاد بورسعيد.

وتطرق اللقاء أيضاً إلى تطورات إنشاء المدينة الرياضية في مدينة سلام مصر بشرق بورسعيد، طبقا لتكليفات القيادة السياسية، والتي تتضمن إنشاء إستاد حديث وعدداً من المنشآت الرياضية والترفيهية وفق أحدث نماذج التطوير ووفق أعلي المعايير الدولية.