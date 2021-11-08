عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا تسجل ارتفاعا قياسيا لانتقال عدوى كورونا

زيادة مقلقة.. ألمانيا تسجل ارتفاعا قياسيا لانتقال عدوى كورونا

كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا

أفادت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، بأن ألمانيا سجلت على مدار الأسبوع الماضي، معدلا قياسيا لانتقال عدوى كورونا.

ووفقا لإذاعة "دويتشه فيله" الألمانية، أوضحت أحدث البيانات الصادرة عن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن المعدل يشير إلى أن عدد الإصابات الجديدة ب كوفيد-19 لكل 100000 شخص خلال الأسبوع الماضي، هو الآن الأعلى منذ بداية جائحة الفيروس المستجد حيث تجاوز الـ200، اليوم الاثنين.

وارتفع عدد الحالات الجديدة في ألمانيا بأكثر من 15500 خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لمسؤولي الصحة الألمان - ليصل معدل الإصابة إلى 201.1 يوم الاثنين.

وعلى الرغم من توافر اللقاحات على نطاق واسع، إلا أن الحالات آخذة في الارتفاع في جميع أنحاء البلاد. وكان المعدل يوم الأحد 191.5 بينما قبل أسبوع كان المعدل 154.8.

وكان وزير الصحة الألماني ينس سبان، قال الجمعة الماضي، إن بلاده دخلت فترة صعبة للغاية فيما يتعلق بالوضع الوبائي مع تزايد أعداد المرضى في العناية المركزة.

وأضاف أنه اتفق مع وزراء الصحة في الأقاليم على ضرورة منح جرعة تنشيطية من لقاحات كورونا بعد 6 أشهر من تلقي الجرعة السابقة.

وقال سبان إن البلاد اضطرت بالفعل إلى نقل المرضى من مناطق تزدحم فيها المستشفيات، وحث المواطنين على التطعيم ومراعاة قواعد السلامة.

وأعلن تنظيم "داعش" عبر تطبيق "تليجرام" تبنيه هجوما استهدف قرية الهواشة في محافظة ديالى شرقي العراق.

وتسجل  ألمانيا أعلى عدد لإصابات بفيروس كورونا منذ منتصف مايو، حيث تجاوز عدد الإصابات  100 إصابة لكل 100 ألف مواطن.

في بيان مشترك لزعماء البرلمان ، استبعد الحزب الاشتراكي الديمقراطي ، وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر أيضًا عمليات الإغلاق المستقبلية في الخريف والشتاء ، وقالوا إنهم لا يخططون لإجبار الناس على العودة إلى عملهم من المنازل.

المانيا كورونا اخبار العالم اخبار العالم اليوم اصابات كورونا في المانيا كورونا في ألمانيا

ترشيحاتنا

ليس له تأثير سلبي.. اقتران القمر بكوكب الجمال اليوم بمشهد بديع بسماء مصر

اتحاد الكرة السعودي يرفض استقدام حكام أجانب في الدوري

"الهجرة" و"التعليم العالي" تنظمان لقاء تفاعليًا مع الدارسين حول معادلة الشهادات

بعد توقف 6 سنوات.. غدا عودة رحلات شارتر الروسية إلى الغردقة وشرم الشيخ

طالب مصرى يبتكر تطبيقا لحل المعادلات الرياضية في ثوان معدودة| فيديو

عبوة مفخخة.. تفاصيل التحقيق في انفجار مقر ستيلانتس بكندا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عصام الشوالي يوجه رسالة إلى محمد مجدي أفشة.. واللاعب يرد

انفصال منة عرفة عن زوجها محمود المهدي قبل أيام من حفل زفافهما

لأنها الشيطان.. أبن يقطع رأس أمه ويشعل النيران في جسدها

شبورة حتى الثامنة صباحا ببعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة

مات خلال عملية جراحية.. وفاة الفنان أحمد عبد الحي

الشهر المقبل.. منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية إلا في حالتين

بينهم طفلان شقيقان.. ارتفاع ضحايا تسرب الغاز في الطالبية لـ 4 حالات وفاة

شاهد.. الأرصاد تعلن عن شبورة مائية كثيفة في هذه المناطق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدأت مشوارها السينمائى مع عماد حمدى وأنهته مع يوسف منصور .. محطات هامة لـ نيللى قبل تكريمها فى القاهرة السينمائى

ليه أدخل أجزخانة ألاقي الصيدلي بيقرأ قرآن..إبراهيم عيسى يثير الجدل وعلاء مبارك:انت مالك؟

أكلة حرشة ومعلول حط الزغلول.. هل تتسبب إفيهات مدحت شلبي في إيقافه؟

شبرا مصر.. أنشأها الوالي محمد علي حيًا للأمراء والأعيان..ما هو أصل التسمية؟

فيديو

أقوى تشكيل عصابي.. من هو أبو صالح خُط الصعيد الذي أسقطته الداخلية؟

حساب لكل مسجد.. لماذا أزال وزير الأوقاف صناديق التبرعات من المساجد|فيديو

فعل فاضح بالنقاب.. «رشا» تستعرض جسمها أثناء الطبخ على يوتيوب| فيديو

فيديو قبل الحادث بساعات كشف الحقيقة.. من وراء محاولة اغتيال الكاظمي؟

المزيد

ساحة رأي

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

اﻟﻤﺰﻳﺪ