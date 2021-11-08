زيادة مقلقة.. ألمانيا تسجل ارتفاعا قياسيا لانتقال عدوى كورونا

ألمانيا تسجل ارتفاعا قياسيا لانتقال عدوى كورونا

أفادت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، بأن ألمانيا سجلت على مدار الأسبوع الماضي، معدلا قياسيا لانتقال عدوى كورونا.

ووفقا لإذاعة "دويتشه فيله" الألمانية، أوضحت أحدث البيانات الصادرة عن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن المعدل يشير إلى أن عدد الإصابات الجديدة ب كوفيد-19 لكل 100000 شخص خلال الأسبوع الماضي، هو الآن الأعلى منذ بداية جائحة الفيروس المستجد حيث تجاوز الـ200، اليوم الاثنين.

وارتفع عدد الحالات الجديدة في ألمانيا بأكثر من 15500 خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لمسؤولي الصحة الألمان - ليصل معدل الإصابة إلى 201.1 يوم الاثنين.

وعلى الرغم من توافر اللقاحات على نطاق واسع، إلا أن الحالات آخذة في الارتفاع في جميع أنحاء البلاد. وكان المعدل يوم الأحد 191.5 بينما قبل أسبوع كان المعدل 154.8.

وكان وزير الصحة الألماني ينس سبان، قال الجمعة الماضي، إن بلاده دخلت فترة صعبة للغاية فيما يتعلق بالوضع الوبائي مع تزايد أعداد المرضى في العناية المركزة.

وأضاف أنه اتفق مع وزراء الصحة في الأقاليم على ضرورة منح جرعة تنشيطية من لقاحات كورونا بعد 6 أشهر من تلقي الجرعة السابقة.

وقال سبان إن البلاد اضطرت بالفعل إلى نقل المرضى من مناطق تزدحم فيها المستشفيات، وحث المواطنين على التطعيم ومراعاة قواعد السلامة.

وأعلن تنظيم "داعش" عبر تطبيق "تليجرام" تبنيه هجوما استهدف قرية الهواشة في محافظة ديالى شرقي العراق.

وتسجل ألمانيا أعلى عدد لإصابات بفيروس كورونا منذ منتصف مايو، حيث تجاوز عدد الإصابات 100 إصابة لكل 100 ألف مواطن.

في بيان مشترك لزعماء البرلمان ، استبعد الحزب الاشتراكي الديمقراطي ، وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر أيضًا عمليات الإغلاق المستقبلية في الخريف والشتاء ، وقالوا إنهم لا يخططون لإجبار الناس على العودة إلى عملهم من المنازل.