عبوة مفخخة.. تفاصيل التحقيق في انفجار مقر ستيلانتس بكندا

تحقق شرطة ويندسور حاليا في حادث انفجار المقر الرئيسي لشركة ستيلانتس متعددة الجنسيات في كندا.

وفقا لموقع "موتور 1"، المتخصص في السيارات، يجري التحقيق في الانفجار الذي حدث في مقر ستيلانتيس بويندسور يوم الخميس الماضي، باعتباره "عملًا مقصودًا" من وفقًا لآخر تحديث إخباري من دائرة الشرطة نشر اليوم الإثنين.

هرعت قوات إنفاذ القانون إلى مقر ستيلانس في ويندرسو يوم الخميس الماضي في تمام الساعة 5:45 مساءً بعد لتأمين المنطقة والسيطرة على الحريق والحد من الخسائر، أن وردت أنباء وقوع انفجار في المصنع. وسرعان ما فر العاملين من المبنى وتم إخلاؤه بالكامل قبل حتى أن تصل الشرطة.

أعلنت القوات الشرطية أنه تم العثور على عبوة مفخخة مريبة الشكل بالقرب من مكان الانفجار تم اكتشافها في الطابق الثاني على الجانب الغربي من المصنع في منطقة تعمل كمنشأة تخزين، ونوهت الشرطة أن العبوة لا "تستخدم بشكل عام في العمل داخل المصنع"، من غير الواضح حتى الآن حجم الخسائر جراء الانفجار، على الرغم من أن الشرطة ذكرت أنه لم يكن هناك حرائق نشط من الانفجار عند وصولهم.

تحقق الشرطة حاليا في مكونات ومواد العبوة المفخخة لتحديد نوع المتفجرات التي يمكن أن تساعد في تحديد المشتبه بهم. كما تقوم الشرطة بالبحث والتقصي عن أي معلومات قد تساعد في العثور على المتهم الذي قام بوضع العبوة.

الجدير بالذكر أن شركة ستيلانتس هي شركة متعددة الجنسيات تم إنشائها لأول مرة في 16 يناير 2021 ومقرها الرئيسي في أمستردام بهولندا، وهي مكونة من 16 لعامة تجارية وتضم ألفا روميو وسيتروين وفيات ودودج وكرايسلر وجيب وأوبل وبيجو ورام.