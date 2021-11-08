معرض نور المعرفة للكتاب يستقبل طلاب عدد من المدارس بالعريش

استقبل معرض نور المعرفة للكتاب بكلية التربية جامعة العريش، (50) طالبا من مدرسة الشهيد عمرو شكري الثانوية العسكرية بنين بالعريش، وكذلك تلاميذ المرحلة الابتدائية من مدرسة بنك سيناء.

ندوة تعريفية

وقال الدكتور عبد الكريم الشاعر مدير مركز خدمة المجتمع بكلية التربية، إن الزيارة شملت التعرف على بعض الكتب الموجودة بالمعرض ، وتنظيم ندوة تعريفية عن الجامعة وحدد هدفك والتي قام بتنفيذها وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة أ د إبراهيم فريج ، بمشاركة الدكتور رفعت عزوز عميد الكلية، والدكتور مصطفى رجب أستاذ المناهج وطرق التدريس ، والدكتور محمود على السيد وكيل الكلية للدراسات العليا والدكتور فتحية لافي وكيل الكلية لشئون الطلاب.

وفي نهاية الزيارة تم تنظيم مسابقة ثقافية وتوزيع هدايا وجوائز على التلاميذ والمشرفين من كتب المعرض ، وتخلل اللقاءات التعرف على مواهب التلاميذ ودعوتهم للتنسيق مع مركز خدمة المجتمع بالكلية لعمل حفلات ومعارض خاصة بهم .