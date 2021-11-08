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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزيرة الهجرة: أنادي شيخ الأزهر بـ والدي العزيز والبابا استضاف المصريين في كينيا وقت كورونا

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن بيت العائلة المصرية يضم كبار بيت العائلة وعلى رأسهم شيخ الأزهر والبابا تواضروس، ورب الأسرة متمثلا في الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، منوهة انها تنادي شيخ الأزهر ب"والدي العزيز".

 

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، خلال احتفالية بيت العائلة المصرية بمرور عشرة أعوام على إنشائه، أنه لن نرى قبل ذلك أن يفتتح شيخ الأزهر كاتدرائية ميلاد المسيح، وأن يفتتح بابا الكنيسة مسجد الفتاح العليم في العاصمة الإدارية الجديدة.

 

وأشارت إلى أن البابا تواضروس أمر باستضافة المصريين العالقين وقت أزمة كورونا في دولة كينيا، داخل الكنيسة القبطية في كينيا وكانت هذه الفترة في شهر رمضان ووفر لهم السحور والافطار بل وفر لهم الطقوس الرمضانية وعمل الكنافة والبلح وغيرها من عادات المسلمين في رمضان.

 

كما نوهت أن شيخ الأزهر أمر بصرف معاش شهري لطفلة صغيرة بعدما علم بحالتها ولم يسأل عن كونها مسلمة او مسيحية.

نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بيت العائلة المصرية شيخ الأزهر البابا تواضروس

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