عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار الذهب في منتصف التعاملات اليوم الإثنين 8-11-2021

استقرار الذهب في
استقرار الذهب في منتصف التعاملات اليوم الإثنين 8-11-2021

شهدت أسعار الذهب اليوم، الإثنين الموافق 8  نوفمبر 2021، استقرارا بمنتصف التعاملات على مستوى جميع الأعيرة المختلفة، وذلك وفقًا لآخر تحديث نشره موقع " ايچيبت جولد برايس توداي".

 

أسعار جرام الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب الواحد من عيار 24 إلى نحو 898 جنيها، فيما سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 786 جنيها لجرام الذهب الواحد.

أسعار الأسماك والجمبري اليوم الاثنين 8-11-2021

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 8-11-2021

ووصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى نحو674 جنيها، وسجل سعر الجرام من عيار 14 نحو 524 جنيها للجرام

أسعار الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو  27,937 جنيه، كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو  6,288 جنيه، أما سعر كيلو الذهب فسجل نحو  898,286 جنيه.

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

اسعار الذهب اليوم الذهب اليوم عيار 21 عيار 18 عيار 24 سعر الجرام عيار الذهب الذهب اليوم الاثنين

ترشيحاتنا

مجنونة ياقوطة.. هل ترتفع أسعار الطماطم خلال الفترة المقبلة؟|الزراعة تجيب

وزيرة الهجرة: أنادي شيخ الأزهر بـ والدي العزيز والبابا استضاف المصريين في كينيا وقت كورونا

البلاك فرايدي .. عقوبة العروض الوهمية تصل للحبس وغرامة 2 مليون جنيه

عرفانا بهم..شيخ الأزهر والبابا تواضروس يحتفيان بأربع شخصيات كتبوا أحداثًا تاريخية |فيديو

صندوق مكافحة الإدمان : أغلب المشكلات مرتبطة بالمخدرات .. فيديو

الكنيسة الأسقفية تختار مركز لوجوس في وادي النطرون للكنيسة القبطية الأرثوذكسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لأنها الشيطان.. أبن يقطع رأس أمه ويشعل النيران في جسدها

خاص .. مرتضى منصور لن يعود للزمالك قبل الانتخابات

انفصال منة عرفة عن زوجها محمود المهدي قبل أيام من حفل زفافهما

أنا رجل صعيدى| السبب الحقيقى لانفصال منة عرفة وزوجها

خطة النواب : أولوية الانتقال للعاصمة الإدارية للموظفين المدربين على التحول الرقمي

شيخ الأزهر: كنا على وعي بأن اللعب على أوتار الفتنة الطائفية قد يتحول لحرب

الشهر المقبل.. منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية إلا في حالتين

بينهم طفلان شقيقان.. ارتفاع ضحايا تسرب الغاز في الطالبية لـ 4 حالات وفاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هكذا أحيا نجوم الفن ذكرى وفاة هيثم أحمد زكى ..صور

كنا عايزين نقلد الأفلام الإباحية.. لماذا قتل طفلان الرضيعة ندى بعد فشلهما في اغتصابها؟

بدأت مشوارها السينمائى مع عماد حمدى وأنهته مع يوسف منصور .. محطات هامة لـ نيللى قبل تكريمها فى القاهرة السينمائى

ليه أدخل أجزخانة ألاقي الصيدلي بيقرأ قرآن..إبراهيم عيسى يثير الجدل وعلاء مبارك:انت مالك؟

فيديو

زغلول معلول وكعب متحني.. تعليقات وضعت مدحت شلبي في أزمة.. ما القصة؟

أقوى تشكيل عصابي.. من هو أبو صالح خُط الصعيد الذي أسقطته الداخلية؟

حساب لكل مسجد.. لماذا أزال وزير الأوقاف صناديق التبرعات من المساجد|فيديو

فعل فاضح بالنقاب.. «رشا» تستعرض جسمها أثناء الطبخ على يوتيوب| فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

اﻟﻤﺰﻳﺪ