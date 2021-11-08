النقض تؤيد أحكام المشدد لعناصر الإرهابية بـ أحداث جرجا

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من 18 متهما علي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بالقضية المعروفة بأحداث عنف بمدينة جرجا بسوهاج بأحكام تتراوح من السجن المشدد 5 سنوات الي 10 سنوات في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية في سوهاج وأيدت أحكام الجنايات وذلك في القضية رقم 1351 لسنة 2015 جنايات قسم جرجا

تعود أحداث القضية إلى عام 2015 بدائرة مركز جرجا عندما وجهت النيابة العامة تحت إشراف المحامى العام لنيابات جنوب سوهاج، للمتهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، للإضرار بمؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتكدير الأمن العام.