الزهايمر وشلل الرعاش .. نجوم غابوا عن الساحة الفنية بسبب المرض

احتل اسم الفنان لطفى لبيب مؤشر بحث جوجل ومنصات التواصل الاجتماعى بعد شائعة اعتزاله الفن بسبب معاناته مع المرض خلال السنوات الماضية.

وكشف الفنان لطفى لبيب حقيقة ما تردد إنه لم يعتزل الفن و أنه يطمح لتقديم أعمال فنية خلال الفترة المقبلة بالقدر الذى يتناسب مع حالته الصحية الفترة الحالة.

ولم يكن لطفى لبيب الفنان الوحيد الذى أجبره المرض على الابتعاد عن الفن فهناك عدد من الفنانين تغيبوا عن الساحة الفنية بسبب المرض ،نستعرض أبرزهم من خلال السطور التالية ..

لطفى لبيب

الفنان يوسف فوزى

الفنان يوسف فوزي اعلن اعتزاله الفن بشكل نهائي، وذلك بعد أن أصيب بمرض “شلل الرعاش” والذي أثر على مواصلة عمله، حيث أنه صرح بأن مرضه لا علاج له، وإنما تزداد الأعراض عليه كلما تقدم في العمر، مما يضطره إلى تناول المهدئات من أجل التخلص من نوبات الشلل الرعاش،وكان قد جسد من قبل الفنان يوسف فوزي دور طبيب أصيب بمرض الشلل الرعاش، في مسلسل “أوبرا عايدة” مع الفنان يحيى الفخراني.

يوسف فوزى

الفنان صلاح السعدنى

ابتعد الفنان صلاح السعدنى عن الساحة الفنية منذ عدة سنوات؛ بينما أصبحت حركته محدودة للغاية؛ بسبب حالته الصحية وتقدم العمر به إذ لم يظهر فى أى مناسبات فنية منذ عدة سنوات، إلا أن ابنه أحمد السعدنى ينشر بين فترة وأخرى صورة للعمدة على مواقع التواصل الاجتماعى يطمئن بها عشاقه .

أحدث أعمال النجم الكبير صلاح السعدنى مسلسل "القاصرات" عام 2013، وشارك فى بطولته داليا البحيرى، لقاء سويدان، نهال عنبر، منة عرفة، وآخرون، تأليف سماح الحريرى، إخراج مجدى أبو عميرة.

صلاح السعدنى

الفنانة عايدة عبد العزيز

ابتعدت الفنانة عايدة عبد العزيز عن الساحة الفنية السنوات الماضية بسبب إصابتها بمرض الزهايمر بعدما عاشت فترة من الصدمة والحزن بسبب وفاة زوجها.