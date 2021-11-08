كلية العلوم بجامعة المنصورة تنظم ندوة عن اليوم العالمي للفيزياء الطبية

نظم قسم الفيزياء بكلية العلوم جامعة المنصورة بالتعاون مع المنظمة الدولية للفيزياء الطبية واللجنة الوطنية للفيزياء بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ندوة بعنوان "اليوم العالمى للفيزياء الطبية وتطبيقاتها" تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة بقاعة الدكتور أحمد أمين حمزة بكلية العلوم.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية، الدكتور أسامة العيان عميد كلية العلوم، الدكتور إيهاب عبد اللطيف وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور أحمد المحمودى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد أبو النور وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عادل صادق رئيس مجلس قسم الفيزياء بالكلية رئيس الندوة، الدكتور محمد صلاح أستاذ الفيزياء بالكلية مقرر اللجنة الوطنية للفيزياء مقرر الندوة، الدكتورة لمياء السروجى أستاذ ورئيس قسم الأشعة التشخيصية بكلية الطب جامعة المنصورة، الدكتور أيمن الباز رئيس قسم الهندسة الطبية بجامعة لويڤيل بالولايات المتحدة الأمريكية، الدكتور إيهاب عطا الله أستاذ الفيزياء الطبية بالمعهد القومى للأورام جامعة القاهرة، الدكتورة رضوى أبوصالح مدير برنامج النانوتكنولوچى بكلية العلوم الأساسية جامعة الجلالة، الدكتور حسام صلاح الدين أستاذ الفيزياء الحيوية المساعد بكلية العلوم جامعة المنصورة منسق الندوة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بقسم الفيزياء والباحثين ببرنامج الفيزياء الطبية بالكلية.

وأشار الدكتور أشرف طارق حافظ، إلى أن الإنتاج العلمى لكلية العلوم يمثل ثلث الإنتاج العلمى لجامعة المنصورة مما يجعلها من أهم ركائز الجامعة فى مجال البحث العلمى، مضيفا أن الارتقاء بالبحث العلمى من أهم أهداف جامعة المنصورة التى تبذل قصارى جهدها لدعم جهود الارتقاء به وللاحتفاظ بأساتذة الجامعة المتميزين فى مجال النشر الدولى فى ظل التنافس مع الجامعات الخاصة والأهلية.

ووعد بدعم المعامل المتميزة بكلية العلوم من صندوق البحوث بجامعة المنصورة من أجل توفير السليم للنهوض بالبحث العلمى وتطويعه لخدمة المجتمع.

فيما أشاد البروفيسور مادان ريهانى رئيس المنظمة الدولية للفيزياء الطبية فى فيديو مسجل، باهتمام كلية العلوم جامعة المنصورة بالاحتفال باليوم العالمى للفيزياء الطبية وتعاونها مع مختلف المؤسسات الأكاديمية المصرية فى إعداد محتوى علمى مميز لاستعراض الجديد فى تطبيقات الفيزياء الطبية.

كما أثنى الدكتور أسامة العيان، على الجهد المبذول من أعضاء هيئة التدريس بقسم الفيزياء بكلية العلوم فى تنظيم الندوة لمناقشة الجديد فى تطبيقات الفيزياء الطبية تزامنا مع اليوم العالمى لها، مشيرا إلى إعداد كلية العلوم لبرنامج "بكالوريوس الفيزياء الطبية" بعد تزايد الطلاب المسجلين بدرجتى الماجستير والدكتوراه فى برنامج الفيزياء الطبية للدراسات العليا الذى يعود الفضل فى إنشائه إلى الدكتور أحمد أمين حمزة رئيس جامعة المنصورة الأسبق.

وأكد الدكتور إيهاب عبد اللطيف، أن كلية العلوم تحرص دائما على مواكبة التطورات الدولية وتسابق الزمن لتحقيق تطلعات الطلاب والخريجين ، مما دفع الكلية لإنشاء برنامج الفيزياء الطبية للدراسات العليا، مضيفا أن عدد طلاب الدراسات العليا الملتحقين بالبرنامج بلغ ٢٥ طالب عام ٢٠١٩ وارتفع إلى ٤٠ طالب عام ٢٠٢٠ ثم إلى ٥٠ طالب هذا العام.

وصرح الدكتور عادل صادق، أن علم الفيزياء الطبية كأحد فروع الفيزياء التطبيقية يربط بين العلوم الطبية والمبادئ الفيزيائية ، وأنه تخصص له فروع مثل العلاج بالأشعة والتصوير الطبى.

ودلل على إيمان مجلس قسم الفيزياء بكلية العلوم جامعة المنصورة بأهمية علم الفيزياء الطبية بتشكيل لجنة علمية برئاسة الدكتور أحمد أمين حمزة لإنشاء برنامج " بكالوريوس الفيزياء الطبية".

وأشاد الدكتور محمد صلاح بتعاون أساتذة الفيزياء والأشعة من جامعات لويڤيل بالولايات المتحدة الأمريكية، الجلالة، المعهد القومى للأورام جامعة القاهرة، مستشفيات جامعة المنصورة مع قسم الفيزياء بكلية العلوم جامعة المنصورة فى إعداد المحتوى العلمى لهذه الندوة.

وأوضح أنه تمت خلال هذه الندوة مناقشة عدة موضوعات تتعلق بتطبيقات الفيزياء الطبية وتتمثل فى الفيزياء الحيوية والطبية من البحث إلى التطبيق، دور الإشعاع الأيونى فى علاج الأورام، الذكاء الاصطناعى والأشعة العصبية، دور الذكاء الاصطناعى فى العلوم الطبية.

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