شاهد.. الصين تبني أسطولا أمريكيا للتدرب على قصفه بالصواريخ

أصدر معهد البحرية الأمريكية، اليوم الاثنين، صورا لنماذج بالحجم الكامل لحاملة الطائرات "جيرالد آر فورد" ومدمرة “ارلي بورك" مصطفة في صحراء بوسط الصين.

ووفقا لصحيفة روسيسكايا جازيتا، يقع الموقع الذي ظهر فيه الأسطول الأمريكي بجوار موقع الاختبار حيث اختبر جيش التحرير الشعبي الإصدارات المبكرة من الصواريخ الباليستية المضادة للسفن DF-21D.

وتظهر الصور أن الصين تواصل التركيز على مقاتلة حاملات الطائرات والسفن الهجومية، على عكس "حاملة الطائرات الأمريكية" الأخرى التي بنتها البحرية الإيرانية في الخليج، فإن النموذج الصيني مجهز جيدًا بمعدات قياس.

وأحد الأجسام التي شوهدت من القمر الصناعي يشبه سطح حاملة طائرات. ويبدو البعض الآخر مثل نماذج مفصلة بالأحجام الطبيعية للسفن الحربية، بما في ذلك السفن المنقولة.

بمقارنة صور الأقمار الصناعية على مدار السنوات القليلة الماضية، توصل خبراء USNI إلى استنتاج مفاده أن الأسطول ظهر في الصحراء الصينية في عام 2019، ثم أعيد بناؤه بشكل كبير عدة مرات. هذه ليست أول "حاملة طائرات أمريكية" معروضة وسط الصين.

في عام 2003، بنى الجيش الصيني سطحًا خرسانيًا بحجم سطح سفينة من طراز نيميتز ومارس ضربات صاروخية مرارًا ضدها. لكن الأهداف الجديدة تشبه إلى حد كبير السفن التي تصورها.

